”Ştiu exact ce se întâmplă în România. Am urmărit pe tot parcursul zilelor de ieri şi de azi, o să avem mâine moţiune. Vreau să-i asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, într-un sens sau celălalt, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, statul va continua să funcţioneze şi există acord pe obiectivele fundamentale imediate, care sunt SAFE şi PNRR”, a declarat, luni, preşedintele Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat despre situaţia privind tensiunile din coaliţie şi dintre partidele politice în privinţa reformării companiilor de stat.

"Toţi românii ştiu că sunt probleme mari de management la companiile de stat şi noi trebuie să facem în aşa fel încât să reuşim să le facem să funcţioneze pe principiile economice şi să reuşim să aducem un management competent acolo", a afirmat Nicuşor Dan.

Şeful statului a precizat că acest lucru "a născut tensiuni şi diferenţe de viziune", dar a adăugat că lucrurile se pot rezolva "cu tact şi cu negociere între părţi": "Lucrurile se pot rezolva cu tact şi cu negociere între părţi. Negocierea asta trebuie să meargă înainte pentru că nu se poate face altfel", a conchis Nicuşor Dan.

Vot decisiv marți

Parlamentul se pregăteşte pentru un vot decisiv, marţi, împotriva premierului cu numărul 72 din istoria României. Moţiunea intitulată ”STOP Planului Bolojan”, iniţiată de un bloc masiv de parlamentari format din PSD, AUR şi PACE, vizează demiterea executivului pe fondul nemulţumirilor legate de reformele administrative şi vânzarea unor active ale statului.

Soarta lui Ilie Bolojan care părea decisă în ziua depunerii moţiunii care are 254 de semnături, cu peste 20 mai mult decât necesarul, încă se joacă, cu mai puţin de 24 de ore înainte de votul final.

În urmă cu aproximativ o lună de zile, Grindeanu promitea că ”PSD nu va susține niciun guvern minoritar și PSD nu face majoritate cu AUR” în Parlament.

”Vreau să fiu foarte clar. Este un demers parlamentar, este un demers care are în acest moment susținere, dincolo de culoare politică, PSD, AUR, PACE, SOS și așa mai departe. Și așa aș vrea să fie interpretat. Sunt multe lucruri care ne despart, evident, de aceea sunt și partide politice diferite, dar există un scop comun, acela de a vota această moțiune și de a dărâma Guvernul Bolojan. Acesta este un scop comun”, a spus Grindeanu.

De asemenea, liderul PSD susține că nu a încheiat niciun acord cu cei de la AUR pentru o colaborare după o eventuală adoptare a moțiunii de cenzură și demitere a Guvernului Bolojan.

Ce se întâmplă dacă moțiunea este adoptată

Adoptarea unei moțiuni de cenzură are consecințe directe și imediate asupra Guvernului. Potrivit Constituției, Executivul este demis automat.

În această situație, devin aplicabile prevederile articolului 110 din Constituție:

„Guvernul al cărui mandat a încetat [...] îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern.”

Practic, Guvernul rămâne interimar, cu atribuții limitate.

Urmează apoi consultările politice organizate de Președintele României, care are rolul de a desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru. Acesta trebuie să formeze o majoritate și să obțină votul de încredere al Parlamentului pentru a instala un nou Executiv.