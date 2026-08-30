"În serile de 28 spre 29 şi 29 spre 30 august 2026, în intervalul orar 20:00 - 04:00, la nivel naţional, a fost organizată o acţiune a poliţiştilor rutieri cu privire la consumul de alcool şi cel al substanţelor interzise.

În urma controalelor şi testărilor efectuate de către poliţişti au rezultat 196 de testări pozitive cu aparatele etilotest, dintre care 129 între 0,01-0,40 mg/l şi 67 peste 0,40 mg/l. De asemenea, în ceea ce priveşte consumul substanţelor interzise au rezultat 16 testări pozitive", a transmis, duminică, Poliţia Română, potrivit Agerpres.

Scopul activităţilor a fost prevenirea şi combaterea consumului de alcool sau alte substanţe interzise, identificarea persoanelor care încalcă legea şi verificarea respectării normelor privind circulaţia pe drumurile publice, arată sursa citată.