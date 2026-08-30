În mesaj, autorităţile îndeamnă populaţia să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute.

MApN a transmis că duminică, 30 august, la ora 10.36, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la 20 km Est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România.

Două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au monitorizat situația, începând cu ora 10.36.

În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert, valabil pentru nordul-estul județului Tulcea, la ora 10.50.

Alerta extremă a încetat la ora 11:18, iar la numărul unic de urgenţă 112 nu s-au înregistrat apeluri din partea populaţiei, potrivit ISU Delta.

Numărul mesajelor RO-ALERT transmise, de la începutul acestui an, de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către populaţia din judeţul Tulcea, în contextul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în perioada 2023-2025.