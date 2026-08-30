FOTO. O rusoaică a fost prinsă pe aeroportul din Ecuador cu 32 de iguane marine ascunse în geamantan

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Shutterstock

O femeie de naționalitate rusă, acuzată că a încercat să scoată ilegal din Ecuador cel puțin 32 de iguane marine din Insulele Galapagos, a fost arestată sâmbătă, au anunțat autoritățile din această țară sud-americană.

autor
Cristian Matei

Potrivit Associated Press, poliția a precizat pe X că iguanele se aflau în opt recipiente de plastic în interiorul unei valize, iar femeia se îndrepta spre Islanda.

Ministerul Mediului din Ecuador a transmis că iguanele erau slăbite și deshidratate și că un grup de veterinari le-a transferat la un centru de conservare, unde vor rămâne până când starea lor de sănătate se va îmbunătăți.

Femeia de naționalitate rusă nu a fost identificată, dar poliția spune că intenționează să o acuze de trafic cu animale sălbatice. Dacă va fi găsită vinovată, aceasta ar putea primi o pedeapsă de până la trei ani de închisoare.

Iguanele marine din Insulele Galapagos sunt o specie endemică și sunt considerate vulnerabile.

Arhipelagul a fost declarat Patrimoniu Național al Umanității în 1979 de către UNESCO, datorită biodiversității sale deosebite. Acesta este situat în Oceanul Pacific, la aproximativ 620 de mile (1.000 de kilometri) vest de Ecuador.

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Sursa: Associated Press

Etichete: iguana, ecuador, aeroport,

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