FOTO. O rusoaică a fost prinsă pe aeroportul din Ecuador cu 32 de iguane marine ascunse în geamantan

Potrivit Associated Press, poliția a precizat pe X că iguanele se aflau în opt recipiente de plastic în interiorul unei valize, iar femeia se îndrepta spre Islanda.

Ministerul Mediului din Ecuador a transmis că iguanele erau slăbite și deshidratate și că un grup de veterinari le-a transferat la un centru de conservare, unde vor rămâne până când starea lor de sănătate se va îmbunătăți.