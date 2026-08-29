Un alpinist și-a scos telefonul în timp ce era blocat pe o stâncă, la 80 de metri înălțime. S-a cățărat fără echipament

În timp ce se afla într-o poziție extrem de periculoasă, acesta a fost surprins scoțându-și telefonul, după ce a escaladat versantul fără echipament de protecție, scrie The Sun.
Situația a determinat intervenția rapidă a echipelor de urgență. Salvatorii au trimis o dronă pentru a localiza alpinistul, care se afla pe versantul vestic al muntelui, la aproximativ 80 de metri deasupra solului.
Un pompier a coborât în rapel pentru a ajunge la el
După ce poziția alpinistului a fost identificată, un pompier a coborât în rapel pe peretele stâncos abrupt, îndreptându-se către acesta.
Pompierul a lucrat împreună cu colegii săi, care operau un sistem complex de corzi. Echipa a reușit să-l asigure pe alpinist și, ulterior, să-l ajute să ajungă într-o zonă sigură.
Întreaga operațiune de salvare a fost finalizată la aproximativ 42 de minute după sosirea echipelor la fața locului.
Autoritățile au subliniat rolul important pe care l-a avut drona în timpul intervenției, precizând că aceasta a fost „esențială” pentru localizarea rapidă a alpinistului și pentru a-i ajuta pe salvatori să ajungă la el.
În mod aproape miraculos, alpinistul a scăpat nevătămat.
Decizia de a escalada stânca fără corzi de siguranță a stârnit însă un val de critici pe internet.
Gestul care i-a nedumerit pe internauți
Imaginile operațiunii de salvare au atras atenția și asupra unui alt detaliu: alpinistul își folosește telefonul în timp ce stă pe stâncă, la zeci de metri deasupra solului.
Filmarea dramatică a fost distribuită online și a generat numeroase reacții din partea utilizatorilor, mulți dintre aceștia punând sub semnul întrebării decizia sa de a se aventura fără echipament de protecție.
„Persoana respectivă a fost extrem de norocoasă! Felicitări echipei de salvare.”, „Cuvântul pe care îl căutați era «imprudent».” - sunt doar câteva dintre comentarii.
Sursa:
The Sun
Etichete:
alpinist,
Georgia,
stanca,