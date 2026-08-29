Un alpinist și-a scos telefonul în timp ce era blocat pe o stâncă, la 80 de metri înălțime. S-a cățărat fără echipament

În timp ce se afla într-o poziție extrem de periculoasă, acesta a fost surprins scoțându-și telefonul, după ce a escaladat versantul fără echipament de protecție, scrie The Sun.

Situația a determinat intervenția rapidă a echipelor de urgență. Salvatorii au trimis o dronă pentru a localiza alpinistul, care se afla pe versantul vestic al muntelui, la aproximativ 80 de metri deasupra solului.

Un pompier a coborât în rapel pentru a ajunge la el

După ce poziția alpinistului a fost identificată, un pompier a coborât în rapel pe peretele stâncos abrupt, îndreptându-se către acesta.

Pompierul a lucrat împreună cu colegii săi, care operau un sistem complex de corzi. Echipa a reușit să-l asigure pe alpinist și, ulterior, să-l ajute să ajungă într-o zonă sigură.