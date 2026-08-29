Președintele Nicușor Dan va avea cel mai probabil marți consultări cu liderii partidelor, pentru ca până la finalul săptămânii viitoare să facă a treia desemnare de prim-ministru, care să încerce să adune voturile parlamentarilor și să-l înlocuiască mai apoi pe Ilie Bolojan de la Palatul Victoria.

Din informațiile pe care le avem, prima opțiune pe care președintele o are în minte, este numirea unui prim ministru independent, fără apartenență politică, iar primul nume care are cele mai mari șanse să fie rostit este cel al lui Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor.

După eșecurile cu Eugen Tomac și Adrian Veștea, acum, viitorul Guvern ar urma să aibă sprijinul atât al PSD, cât și al UDMR, dar vor veni voturi și dinspre grupurile parlamentare ale UPR și PACE, dar și 10 voturi din tabăra anti-Bolojan din PNL.

Cert este că miniștrii vor fi politici, însă președintele își dorește să aibă influență asupra numirii a două portofolii: este vorba despre numirea de la Externe, dar și pentru cea de la Apărare Națională.

Luni, 31 august, va fi aglomerație la Sinaia, unde toți parlamentarii PSD și liderii partidului din întreaga țară se vor strânge la un hotel 4 stele din oraș, pentru o ședință de partid cum n-a mai fost mulți ani. Și să nu ne mire dacă în cadrul acestei ședințe liderii PSD și toți membrii prezenți acolo vor vota susținerea viitorului premier desemnat de președinte.

Însă sunt în continuare voci în partid care ne spun că nu s-a renunțat definitiv la varianta Sorin Grindeanu. Și, dacă ne aducem aminte, de-a lungul ultimelor luni, chiar cuplul celebru din partid, Olguța Vasilescu - Claudiu Manda, i-a cerut în răspicate rânduri lui Grindeanu să-și asume funcția de premier.

Rămâne de văzut pe mâna cui vor merge până la urmă cei din PSD.