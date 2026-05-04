Despre o posibilă majoritate cu PSD, după moţiunea de cenzură, Peiu a arătat că AUR va spune că poate să susţină orice guvern care îndeplineşte câteva puncte importante.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu a fost întrebat dacă AUR ia în calcul o majoritate cu PSD, după moţiunea de cenzură.

"O să vedem ce se va întâmpla, dar eu cred că deocamdată mingea este în terenul preşedintelui Nicuşor Dan. Din punctul nostru de vedere vom avea o poziţionare principială, adică vom spune că putem să susţinem orice guvern care îndeplineşte câteva puncte importante, plecând de la cele politice şi terminând cu nişte obiective economice. Dar o să vedeţi ce abordare avem, pe parcursul zilelor următoare", a spus Peiu.

Senatorul AUR a menţionat că "deocamdată nu există noţiunea de guvern minoritar".

"Un guvern minoritar nu are suficiente voturi să fie investit, cum anume minoritar? Nu există", a subliniat Peiu.

"Vom lucra la o listă de chestiuni principiale pe care să le punem în faţa tuturor actorilor politici", a mai afirmat senatorul AUR, despre condiţiile formaţiunii pentru susţinerea unui viitor Executiv, în Parlament.