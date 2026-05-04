Potrivit datelor oficiale, euro a fost cotat la 5,1998 lei, în creștere cu 0,0581 lei față de ședința anterioară.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,4376 lei, în creştere cu 4,11 bani (+0,93%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4,3965 lei. Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6670 lei, în creştere cu 8,49 bani (1,5%), faţă de 5,5821 lei, cotaţia anterioară, înregistrând un maxim istoric.

Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 653,2534 lei, de la 653,5585 lei, în şedinţa precedentă.

În ceea ce privește indicii de referință, IRCC aferent trimestrului 2025 T4 a fost publicat la 5,58%, menținând un nivel ridicat pentru creditele în lei cu dobândă variabilă.

De asemenea, ROBOR rămâne ridicat:

ROBOR la 3 luni: 5,86%

ROBOR la 6 luni: 5,94%

ROBOR la 12 luni: 6,00%

Trebuie precizat că această depășire a pragului de 5,1 lei pentru un euro vine în contextul tensiunilor politice din ultimele luni care au culminat cu depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan de către PSD și AUR, care urmează să fie votată marți în Parlament.

Cursul euro/leu a atins joia trecută un nou maxim istoric, moneda națională depreciindu-se la 5,1417 lei pentru un euro.

Euro a depășit pentru prima dată pragul de 5,1 lei la primul scrutin prezidențial din mai 2025, atunci când după victoria lui George Simion.

Rezultatul din cel de-al doilea tur a readus euro sub 5,1 lei.