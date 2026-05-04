Claudiu Manda, „anunț” cu o zi înainea votului moțiunii de cenzură: „Va trece cu mai multe voturi decât numărul semnatarilor”

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, anunţă luni, cu o zi înainte de votul moţiunii de cenzură, că va trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături.

Aura Trif

"România a ajuns într-un punct în care actuala formulă de guvernare nu mai răspunde nevoilor reale ale oamenilor. Iar mâine, Partidul Social Democrat face un pas necesar pentru a închide această etapă şi pentru a crea premisele unei guvernări funcţionale, care să oprească deteriorarea nivelului de trai", spune Claudiu Manda, într-o postare pe Facebook.

Secretarul general al PSD continuă: "Avem nevoie de decizii rapide şi asumate din partea tuturor liderilor pentru a construi o majoritate pro-europeană, capabilă să guverneze stabil şi predictibil, cu rezultate concrete pentru oameni. Nu este despre un partid sau un lider, ci despre corectarea unei direcţii care nu mai funcţionează".

"România are nevoie de un guvern care protejează veniturile oamenilor, accelerează investiţiile şi oferă o direcţie clară economiei, corectând dezechilibrele fără a pune presiune suplimentară pe oameni", subliniază europarlamentarul PSD.

Claudiu Manda spune, în finalul postării, că "moţiunea trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături".

Mesajul ferm al UDMR înainte de votul pe moțiunea de cenzură PSD-AUR: Vom sta în bancă și vom spune „prezent, nu votez"

Votul pe moțiunea de cenzură, marți

Moţiunea de cenzură PSD-AUR a fost citită, miercuri, în plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului, de către liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu. Dezbaterea şi votul pe moţiune vor avea loc marţea viitoare. Moţiunea de cenzură este iniţiată de 254 de deputaţi şi senatori, potrivit anunţului din plenul comun.

În urmă cu aproximativ o lună de zile, Grindeanu promitea că ”PSD nu va susține niciun guvern minoritar și PSD nu face majoritate cu AUR” în Parlament. 

”Vreau să fiu foarte clar. Este un demers parlamentar, este un demers care are în acest moment susținere, dincolo de culoare politică, PSD, AUR, PACE, SOS și așa mai departe. Și așa aș vrea să fie interpretat. Sunt multe lucruri care ne despart, evident, de aceea sunt și partide politice diferite, dar există un scop comun, acela de a vota această moțiune și de a dărâma Guvernul Bolojan. Acesta este un scop comun”, a spus Grindeanu.

De asemenea, liderul PSD susține că nu a încheiat niciun acord cu cei de la AUR pentru o colaborare după o eventuală adoptare a moțiunii de cenzură și demitere a Guvernului Bolojan.

Ce se întâmplă dacă moțiunea este adoptată

Adoptarea unei moțiuni de cenzură are consecințe directe și imediate asupra Guvernului. Potrivit Constituției, Executivul este demis automat.

În această situație, devin aplicabile prevederile articolului 110 din Constituție:

„Guvernul al cărui mandat a încetat [...] îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern.”

Practic, Guvernul rămâne interimar, cu atribuții limitate.

Urmează apoi consultările politice organizate de Președintele României, care are rolul de a desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru. Acesta trebuie să formeze o majoritate și să obțină votul de încredere al Parlamentului pentru a instala un nou Executiv.

Ce se întâmplă dacă moțiunea este respinsă

În cazul în care moțiunea nu întrunește numărul necesar de voturi, Guvernul rămâne în funcție. Mai mult, respingerea este interpretată ca o reconfirmare a majorității parlamentare.

Inițiatorii pierd, însă, dreptul de a depune o nouă moțiune în aceeași sesiune parlamentară, ceea ce reduce presiunea politică imediată asupra Guvernului.

