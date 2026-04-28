Textul moţiunii de cenzură este deja finalizat şi au fost strânse mai mult de 233 de semnături de la PSD, AUR, PACE Întâi România, S.O.S. România, POT, neafiliaţi, potrivit unor surse politice AGERPRES. În prezent, în Parlament sunt 463 de aleşi (330 deputaţi şi 133 senatori), astfel că majoritatea absolută de 233 de voturi poate decide soarta Executivului.

La scrierea acestui text au contribuit parlamentari de la PSD, AUR şi grupul PACE.

De la ora 11:30 urmează să aibă loc o întâlnire între liderii PSD şi cei ai AUR pentru a se stabili ultimele amănunte şi ora la care va fi depusă moţiunea de cenzură.

Cum explică Grindeanu alianța PSD cu AUR

În urmă cu aproximativ o lună de zile, Grindeanu promitea că ”PSD nu va susține niciun guvern minoritar și PSD nu face majoritate cu AUR” în Parlament.

”Vreau să fiu foarte clar. Este un demers parlamentar, este un demers care are în acest moment susținere, dincolo de culoare politică, PSD, AUR, PACE, SOS și așa mai departe. Și așa aș vrea să fie interpretat. Sunt multe lucruri care ne despart, evident, de aceea sunt și partide politice diferite, dar există un scop comun, acela de a vota această moțiune și de a dărâma Guvernul Bolojan. Acesta este un scop comun”, a spus Grindeanu.

De asemenea, liderul PSD susține că nu a încheiat niciun acord cu cei de la AUR pentru o colaborare după o eventuală adoptare a moțiunii de cenzură și demitere a Guvernului Bolojan.

Nu în ultimul rând, Grindeanu a afirmat că, dacă nu ar fi colaborat acum cu cei din AUR, ”exista riscul de anihilare reciprocă a unei moțiuni” de cenzură, în condițiile în care și partidul condus de George Simion anunțase deja că pregătește o moțiune de cenzură. Grindeanu a insistat asupra faptul că nu există ”niciun niciun fel de acord post-moțiune” cu cei din AUR și că PSD este pregătit să intre în opoziție.

Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD-AUR, cu mare probabilitate, o să treacă iar Guvernul o să fie schimbat, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna.

Textul moțiunii de cenzură, intitulat „STOP "Planului Bolojan” de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, poate fi citit integral mai jos. Documentul e posibil să mai sufere modificări.