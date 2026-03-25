De asemenea, Grindeanu afirmă că PSD nu va face alianță cu AUR în Parlament. În schimb, el îi acuză pe cei din PNL că fac ”bezele” celor din partidul condus de George Simion.

Aceste precizări au fost făcute în condițiile în care PSD va avea o consultare cu cei 5.000 de membri în data de 20 aprilie, într-o reuniune a partidului, privind rămânerea sau nu la guvernare.

Nu în ultimul rând, recent, USR și PNL au anunțat că, dacă PSD va vota în partid schimbarea premierului Ilie Bolojan, PNL și USR vor trece în opoziție.

Reporter: Au avut loc ședința atât la PNL, cât și la USR, iar pozițiile ambelor partide au fost că PSD ar trebui să nu fie responsabili să nu provoace o criză și că nu vor continua coaliția în cazul în care, după acea consultare internă, veți decide să nu-l mai susțineți pe premierul Bologan. Aveți un mesaj pentru colegii de la USR, respectiv PNL? I-ați speriat cu această consultare. Sau cum ați văzut ședințele?

Sorin Grindeanu: ”Bun, cred că am văzut mai mult de atât, cel puțin în ultimele 24 de ore, am văzut și bezele trimise de către reprezentanți ai PNL-ului către AUR. Asta ... la diverse declarații, dar nu asta e important. Am spus lucrul ăsta și luni, am spus și înainte de asta, eu nu impun agenda, și PSD-ul nu impune agenda internă nimănui. Noi facem lucrurile pentru noi. Văd că toată lumea are treabă cu PSD-ul. Pe noi ne preocupă lucrurile de care spuneam mai devreme. Am avut întâlniri cu sindicatele. Ne preocupă chestiunile legate de de carburanți. Sunt lucruri care sunt importante pentru români, dincolo de ceea ce vrea PSD, PNL și USR. Noi hotărâm pentru noi și nu îmi permit să fac lucruri, să dau lecții celorlalți, cum n-o să permit celorlalți să dea lecții PSD-ului.”

Reporter: În cazul în care colegii de guvernare vor decide că nu mai fac parte din această coaliție, PSD ar avea cu cine să formeze o guvernare?

Sorin Grindeanu: ”De câte ori trebuie să spun, o să spun lucrul ăsta, ca să fie și mai clar. PSD nu va susține niciun guvern minoritar și PSD nu face majoritate cu AUR. Aștept același răspuns și din partea altora.”