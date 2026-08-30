Potrivit informațiilor transmise de autorități, un bărbat în vârstă de 72 de ani conducea un autoturism Dacia pe Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, dinspre strada Dr. Iacob Felix. Când a ajuns la intersecția cu strada Buzești, mașina a intrat în coliziune cu doi bicicliști, în vârstă de 41 și 40 de ani, participanți la evenimentul „Tour de France”.

Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Unul dintre bicicliști ar fi fost transportat la spital.

La fața locului a fost îndrumată echipa de cercetare la fața locului, care urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să evite deplasarea în zona de desfăşurare a evenimentului şi să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile poliţiştilor rutieri aflaţi în trafic pentru siguranța participanților.