Proiect de lege: Aleșii locali care nu-și respectă promisiunile ar putea pierde dreptul de a mai candida

Stiri Politice
10-10-2025 | 19:21
Promisiunile nerealiste sau chiar minciunile din campaniile electorale ar putea fi taxate. Cu alte cuvinte, cei care promit și nu fac locuințe la prețuri modice, autostrăzi suspendate ori parcări fără număr ar putea rămâne fără dreptul de a mai candida.

autor
Constantin Toma,  Teodora Suciu

Parlamentarul POT Sergiu Matei propune înființarea Registrului Promisiunilor Electorale, care să ducă la sancționarea primarilor și președinților de consilii județene care păcălesc lumea.

În Registrul Național al Promisiunilor Electorale, coordonat de AEP, s-ar ține evidența tuturor promisiunilor făcute în campaniile electorale de aleșii locali. Apoi, AEP ar putea sesiza ANI, care ar lua măsuri dacă promisiunile nu au fost respectate. Cel puțin asta propune deputatul Sergiu Matei.

Sergiu Matei, deputat POT: „Odată la patru ani de zile vine câte un primar și spune: o să fac canalizarea, voi asfalta drumuri. Ajuns în funcție, uită ce a promis, deodată. Nu mai putem să acceptăm așa ceva. Dacă nu-și fac promisiunile, să plece, să lase pe cineva care poate.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Fiecare candidat ales în funcția de primar sau președinte al consiliului județean va avea obligația ca, în termen de 30 de zile de la preluarea mandatului, să completeze un formular de angajament electoral, care să conțină promisiunile făcute alegătorilor. Apoi, în termen de un an, va trebui să prezinte ce a făcut și ce nu a făcut. În caz contrar, dacă nu se va supune, riscă o amendă între 10.000 și 50.000 de lei.”

Raportările false, incomplete sau nerespectarea implementării angajamentelor electorale vor fi investigate de Autoritatea Electorală, care poate sesiza ANI sau instanțele. Dacă se va demonstra că respectivul a mințit, acesta nu va mai avea dreptul la o viitoare candidatură, se arată în proiectul de lege. Pot face sesizări și cetățenii cu drept de vot din circumscripția din care face parte primarul sau șeful de județ.

Proiectul nu îi vizează pe parlamentari

Proiectul nu îi vizează și pe parlamentari. De pildă, pe George Simion, care a promis în campania electorală de anul trecut că le va da case la 35.000 de euro românilor dacă îl vor vota. Liderul AUR încă susține proiectul și are și explicații pentru promisiunea din campanie.

George Simion, președintele AUR: „Programul nostru se poate implementa dacă avem guvernarea. Și acel program social de construcții de case, cum e și pentru tineri, se poate realiza dacă Guvernul României poate face ceva în acest sens. Este George Simion la guvernare?”

Ideea alesului de la POT nu este apreciată de cei de la putere.

Mihai Ghigiu, deputat PSD: „E o propunere politicianistă, populistă mai degrabă. Ar trebui să se uite la colegii de la AUR, pentru care toate promisiunile au fost marketing electoral.”

Ionel Bogdan, coordonator comunicare PNL: „Cred că cea mai mare sancțiune pe care o poate lua un politician pentru ce a făcut sau nu a făcut este votul cetățenilor.”

Proiectul de lege este depus la Camera Deputaților și urmează să fie discutat în comisii.

Sursa: Pro TV

Etichete: politicieni, proiect de lege, promisiuni electorale,

Dată publicare: 10-10-2025 19:20

