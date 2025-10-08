MAE ar putea plăti pentru repatrierea românilor decedați în străinătate. Proiectul de lege, adoptat în Camera Deputaților

Ministerul Afacerilor Externe va folosi integral taxele serviciilor notariale pentru repatrierea românilor decedați în străinătate, dacă familia nu poate suporta costurile, potrivit unui proiect adoptat miercuri de Camera Deputaților.

Aura Trif

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin. (4) al art. 18 din Legea nr. 36/1995, precum şi completarea Legii nr. 198/2008, în sensul instituirii taxării/tarifării anumitor servicii notariale prestate de oficiile consulare româneşti pentru persoane fizice sau juridice străine.

Potrivit proiectului, votat în forma adoptată de Senat, Ministerul Afacerilor Externe va folosi în integralitate taxele aferente acestor servicii pentru plata cheltuielilor de repatriere a cetăţenilor români decedaţi în statele de reşedinţă, în situaţiile în care familiile nu pot suporta costurile şi nu există posibilitatea înhumării sau incinerării în statul respectiv, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcţionării în bune condiţii a activităţii oficiilor consulare ale României în străinătate, în beneficiul cetăţenilor români.

Deputata PNL Raluca Turcan a subliniat că proiectul iniţiat de liberali vine în sprijinul celor care trec printr-o "tragedie dureroasă", din cauza costurilor mari ale repatrierii rudelor decedate.

"Deputaţii PNL au iniţiat acest demers şi au votat "pentru", întrucât vine în sprijinul românilor din diaspora şi al familiilor acestora. Astăzi sunt peste cinci milioane de români care trăiesc în diaspora şi nu sunt puţine situaţiile în care familiile celor care lucrează în străinătate au o suferinţă în plus atunci când sunt în imposibilitatea de a repatria trupurile celor decedaţi, din cauza costurilor uriaşe. Practic, repatrierea se transformă într-o tragedie personală pentru cei care îşi pierd membrii familiei. E o realitate dureroasă şi, pentru aceasta, deputaţii liberali au creat posibilitatea ca, din taxele consulare pentru actele notariale, să se asigure repatrierea celor decedaţi în străinătate. Am creat, aşadar, şi sursa de venituri, dar şi mecanismul prin care rudele suferinde din ţară să poată să-şi întoarcă trupurile celor decedaţi", a precizat Raluca Turcan.

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua de 18 decembrie 2023, Camera Deputaţilor fiind for decizional. 

Sursa: Agerpres

