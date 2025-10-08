Reforma inițiată de Guvernul Bolojan în domeniul sănătății este constituțională, au decis judecătorii CCR

08-10-2025 | 13:06
Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin

Curtea Constituţională a României a respins, miercuri, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. şi POT cu privire la Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii.

Cristian Matei

Premierul Ilie Bolojan declara, pe 1 septembrie, că proiectul privind domeniul sănătăţii aduce mai multă ordine şi corectitudine în sistem, adăugând că, deşi bugetele din domeniu au crescut an de an şi s-au făcut investiţii, acest lucru nu s-a reflectat îndeajuns în îmbunătăţirea serviciilor medicale, iar problemele s-au acumulat.

"Proiectul aduce mai multă ordine şi corectitudine în sistem, mai multă grijă pentru pacienţi, reduce risipa, face sistemul mai accesibil", arăta prim-ministrul în şedinţa comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor, în care Guvernul şi-a angajat răspunderea pentru proiectul privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii.

Potrivit Agerpres, Alianţa pentru Unirea Românilor a susţinut, în sesizările trimise Curţii Constituţionale, că proiectele au fost adoptate "fără dezbatere parlamentară, fără consultarea românilor şi fără un vot democratic".

"Prin această manevră, puterea executivă a confiscat rolul Parlamentului şi a călcat în picioare principiile fundamentale ale statului de drept. Analiza proiectelor adoptate prin această procedură abuzivă arată un tablou alarmant: încălcări constituţionale de o gravitate excepţională, un atac sistematic asupra separaţiei puterilor în stat şi o tentativă deliberată de concentrare a puterii legislative în mâinile Guvernului. Invocarea 'urgenţei' pentru justificarea procedurii excepţionale reprezintă o minciună instituţională. Probleme precum deficitul bugetar excesiv sau criza din sănătate nu au apărut peste noapte. Ele datează de ani de zile, timp în care guvernele succesive au refuzat să acţioneze pe cale democratică. Crearea artificială a urgenţei şi folosirea ei ca pretext pentru a ocoli Parlamentul reprezintă o fraudă constituţională şi o sfidare a principiului bunei-credinţe", se arată într-un comunicat al AUR.

Ilie Bolojan
Reforma pregătită de Guvern în Sănătate. Ilie Bolojan: Nu e normal ca 80% din bugetele spitalelor să meargă către salarii
Un leu de mare cu un inel de plastic în jurul gâtului a fost salvat. Animalul are șanse să se recupereze în larg

Sursa: Agerpres

Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect"
Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar aduce corecții necesare în administrația publică și în sistemul de Sănătate.

Reforma pregătită de Guvern în Sănătate. Ilie Bolojan: Nu e normal ca 80% din bugetele spitalelor să meargă către salarii
Reforma pregătită de Guvern în Sănătate. Ilie Bolojan: Nu e normal ca 80% din bugetele spitalelor să meargă către salarii

Premierul Ilie Bolojan şi Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, au prezentat direcțiile reformei sistemului medical de stat. Cei doi arată că au crescut cheltuielile, dar nu și calitatea serviciilor.

Reforma sanitară a Guvernului, criticată de sindicaliști: Numărarea paturilor fără context poate duce la decizii greșite
Reforma sanitară a Guvernului, criticată de sindicaliști: Numărarea paturilor fără context poate duce la decizii greșite

Sindicatul Naţional „Forţa Legii" consideră că măsurile anunţate de Guvernul Bolojan în domeniul sanitar trebuie fundamentate pe nevoile reale de sănătate ale populaţiei și pe accesul echitabil la servicii medicale de calitate.

CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan

Judecătorii Curții Constituționale au amânat din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților, fiind anunțată data de 20 octombrie. De asemenea, a fost amânată și decizia privind măsurile fiscale.

LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Probleme în 20 de județe din cauza furtunilor. Când expiră codul roșu
LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Probleme în 20 de județe din cauza furtunilor. Când expiră codul roșu

Un cod roșu de ploi torențiale este valabil miercuri până la ora 15:00 în cinci județe și municipiul București. Va ploua abundent și vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp.

O localitate din Constanța este izolată complet din cauza apelor. Drumurile sunt blocate în urma inundațiilor
O localitate din Constanța este izolată complet din cauza apelor. Drumurile sunt blocate în urma inundațiilor

O localitate din judeţul Constanţa este momentan izolată din cauza acumulării masive de apă şi a revărsării unui canal colector.

