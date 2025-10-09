Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament

Cei care folosesc trotinete și biciclete electrice ar putea avea nevoie de permis de conducere special, denumit categoria AM1, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament.

În prezent, pentru a utiliza un astfel de vehicul, persoana trebuie să dovedească că are mai mult de 14 ani, iar bicicletele și trotinetele electrice nu sunt înmatriculate.

„În primele opt luni au fost înregistrate 2 decese şi 32 de persoane grav rănite, ceea ce demonstrează că trotinetele şi bicicletele electrice pot reprezenta un pericol atât pentru ceilalţi participanţi la trafic, cât şi pentru conducătorul trotinetei electrice”, se precizează în proiect.

Cum ar putea fi obținut permisul

Proiectul depus în Parlament prevede introducerea unui nou permis, categoria AM1, special pentru trotinete și biciclete electrice.

Pentru a putea obține permisul, utilizatorul trebuie să aibă o vârstă mai mare de 14 ani și să dea un examen scris prin care să dovedeacă că știe legislația din țară, dar și să facă un traseu pe un poligon special.

„Examenul pentru obţinerea pemisului de conducere constă în susţinerea unei probe teoretice de verificare a cunoştinţelor şi a unei probe practice de verificare a aptitudinilor şi comportamentului, corespunzător categoriei de pemis solicitat. Proba practică pentru categoriile AMl şi AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate. Condiţiile de obţinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament”, se arată în proiect.

Pemisul astfel obţinut va fi valabil 10 ani.

