Primele obstacole ale legii „majoratului online”. Copiii ar putea falsifica acordul parental: „Se învață unii pe alții”

Până la 16 ani, copiii vor avea nevoie de acordul părinților pentru a putea avea conturi pe rețelele sociale. Proiectul de lege a trecut de Senat și mai sunt doi pași de urmat, până să intre în vigoare.

Platformele care nu se vor conforma vor fi amendate cu un procent din cifra de afaceri. Rămâne însă, un semn de întrebare: cum se vor împiedica încercările de falsificare a acordului parental?

Minorii care nu au împlinit 16 ani nu îşi mai pot face un cont pe platformele sociale, decât în baza unui acord parental. Asta prevede un proiect de lege, susținut de PNL, PSD și UDMR, care a trecut deja de votul Senatului. Așa numitul „majorat online" ar urma să reducă efectele nocive ale rețelelor sociale asupra copiilor. Asta înseamnă că atunci când vor să-și creeze un cont, imediat după ce își vor introduce vârsta aplicația le va cere dovada că părinții le-au dat voie.

Nicoleta Pauliuc, senator PNL: Acest proiect nu vorbește despre interzis. Acest proiect vorbește despre siguranța copiilor noștri în online. Vorbim foarte clar de niște norme pe care ANCOM-ul, autoritatea cu această responsabilitate le va institui pe teritoriul României. Dăm și un termen de șase luni de zile ca ei să facă normele.

Însă, nu este clar deocamdată cum va putea fi verificată vârsta copiilor în cazul în care nu o introduc pe cea reală.

Ce spun specialiștii

Mihai Rotariu, manager comunicare DNSC: Doar o soluție de control parental nu te salvează. Ai instalat pe dispozitivul copilului acel software de control parental și nu mai ai nicio treabă, nu. Copiii sunt curioși, se învață unii pe alții, uneori reușesc să treacă de aceste filtre de securitate ale controlului parental pentru a accesa ce conținut doresc ei. Este curios cum va ieși această lege în formă finală. Desigur că va exista tot timpul pericolul ca cei mici sa apeleze la prieteni mai mari sau chiar să mintă online că au vârsta necesară pentru a-și crea acele conturi.

Legea prevede şi amenzi din cifra de afaceri pentru platformele de conținut, dacă nu se vor supune regulilor.

Mircea Șcheau, specialist în securitate cibernetică: Aceasta este rezolvarea la toată problema? Este doar un element de reactivitate după ce răul a fost produs. Scopul nostru este să prevenim, să preîntâmpinăm a se produce riscul asigurat. Să nu aruncăm doar în sarcina instituțiilor responsabilitatea educării minorilor.

Sunt țări care au luat măsuri și mai drastice. Australia este prima din lume care interzice accesul copiilor sub 16 ani la platformele de socializare, într-o măsură radicală menită să protejeze sănătatea mintală şi siguranţa tinerilor. Decizia, care intră în vigoare în luna decembrie, va bloca accesul la TikTok, Instagram, Facebook, X, Snapchat și YouTube.

La noi, proiectul de lege urmează să fie votat în Camera Deputaților, unde se pot aduce modificări. Apoi, ultimul cuvânt îl va avea președintele Nicușor Dan, care va decide dacă va promulga legea.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













