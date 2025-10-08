Germania anunţă că va autoriza poliţia să doboare dronele periculoase

Germania va permite poliției să doboare dronele periculoase, printr-o nouă lege care consolidează apărarea țării în fața zborurilor suspecte atribuite Moscovei.

Ministrul de interne, Alexander Dobrindt, a prezentat amendamente legislative pentru a consolida mijloacele polițiștilor, care vor putea adopta „măsuri fizice, adică să intercepteze și să doboare drone”.

Noua lege, aprobată miercuri de cabinet și care așteaptă aprobarea parlamentului, autorizează în mod explicit poliția să doboare dronele care încalcă spațiul aerian al Germaniei, inclusiv în caz de amenințare iminentă sau de prejudiciu grav. Alte tehnici disponibile pentru doborârea dronelor includ utilizarea laserelor sau a semnalelor de bruiaj pentru a întrerupe legăturile de control și navigație.

„Incidentele cu drone amenință securitatea noastră”, a declarat cancelarul Friedrich Merz într-o postare pe platforma de socializare X. „Nu vom permite acest lucru. Consolidăm competențele poliției federale, astfel încât dronele să poată fi detectate și contracarate mai rapid în viitor”, a adăugat cancelarul.

Noua lege vine după ce zeci de zboruri au fost deviate sau anulate vinerea trecută pe Aeroportul din München, al doilea ca mărime din Germania, lăsând peste 10.000 de pasageri blocați, după ce au fost observate drone de origine necunoscută.

Merz a declarat că presupune că Rusia se află în spatele multora dintre dronele care au survolat Germania weekendul trecut. Niciuna nu era purtătoare de muniție, ci se afla mai degrabă în misiuni de recunoaștere.

Unii susțin însă că dronele implicate în incidentele recente ar fi putut fi lansate și din interiorul UE.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a solicitat luna trecută ceea ce ea a descris ca fiind un „zid anti-drone” — o rețea de senzori și arme pentru detectarea, urmărirea și neutralizarea aeronavelor fără pilot care intră în spațiul aerian — pentru a proteja flancul estic al Europei.

Odată cu noua lege, Germania se alătură țărilor europene care au acordat recent forțelor de securitate puterea de a doborî dronele ce încalcă spațiul aerian, printre care Marea Britanie, Franța, Lituania și România.

O unitate specializată în combaterea dronelor va fi creată în cadrul poliției federale germane, a precizat ministrul de interne Alexander Dobrindt, iar experții vor consulta Israelul și Ucraina, deoarece acestea sunt mai avansate în domeniul tehnologiei dronelor.

Poliția se va ocupa de dronele care zboară la nivelul copacilor

Poliția se va ocupa de dronele care zboară la nivelul copacilor, în timp ce dronele mai puternice vor fi abordate de armată, a spus Dobrindt.

Germania a înregistrat 172 de perturbări ale traficului aerian legate de drone între ianuarie și sfârșitul lunii septembrie 2025, în creștere față de 129 în aceeași perioadă a anului trecut și 121 în 2023, potrivit datelor de la Deutsche Flugsicherung (DFS).

Exercițiile militare germane de luna trecută, din orașul portuar Hamburg, au demonstrat cum, asemenea unui păianjen, o dronă militară de mari dimensiuni a tras o plasă asupra unei drone mai mici în timpul zborului, încurcându-i elicea și forțând-o să aterizeze, unde un câine robotizat s-a apropiat pentru a căuta posibili explozibili.

Totuși, doborârea dronelor ar putea fi periculoasă în zonele urbane dens populate, iar aeroporturile nu dispun neapărat de sisteme de detectare care să poată raporta imediat observarea acestora.

