Reformă în sănătate. Medicii de familie, plătiți pentru servicii, nu pentru pacienți. Se schimbă finanțarea spitalelor

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a prezentat, joi, o sinteză a noutăților care vor fi introduse prin proiectul Legii pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, după ce acest proiect de lege a fost declarat constituțional de CCR .

Astfel, CNAS va schimba modul de finanțare a serviciilor medicale: mai mulți bani pentru medici, ambulatorii și pacienții cu boli grave.

Acest pachet de reforme în sistemul medical se va aplica etapizat, între anii 2025 și 2027.

Printre cele mai importante modificări se află creșterea ponderii plății în funcție de serviciile efectuate, o finanțare mai mare pentru ambulatorii, analize medicale decontate fără plafoane pentru pacienții oncologici și măsuri pentru creșterea accesului la ”medicamente inovatoare”.

Mai multe servicii, mai puțini bani per pacient

Reforma începe de la baza sistemului – medicina de familie.

CNAS anunță că „medicii de familie vor primi finanțare mai mare pentru serviciile efectuate și mai mică pentru numărul de pacienți înscriși pe listă”.

Structura finanțării se va modifica treptat: „În anul 2026, structura finanțării cabinetelor de medicină de familie va fi de 25% per capita și 75% per servicii; începând cu anul 2027, finanțarea se va distribui în proporție de 20% per capita și 80% per servicii medicale.”

Totodată, CNAS promite o „simplificare a deschiderii punctelor secundare de lucru ale cabinetelor de medicină de familie”, dar și „flexibilizarea programului de lucru al medicilor de familie, în vederea acoperirii zonelor deficitare din punct de vedere al asistenței medicale primare.”

Ambulatoriul devine filtru pentru internări

Pentru a reduce internările inutile și aglomerația din spitale, autoritățile vor crește rolul ambulatoriului de specialitate. „Crește importanța ambulatoriului de specialitate, care va deveni un filtru pentru internările nenecesare.”

De la 1 ianuarie 2026, valoarea punctului per serviciu în ambulatoriu „se va majora de la 5 la 6,5 lei, iar din 1 ianuarie 2027 va ajunge la 8 lei.”

Analize de laborator fără plafon pentru pacienții oncologici

Un alt capitol important vizează analizele de laborator și serviciile de imagistică medicală. CNAS anunță „creșterea accesului pacienților la servicii și optimizarea finanțării”, dar și „prioritizarea alocării resurselor financiare pentru cazurile acute și cele justificate clinic”.

Pentru pacienții oncologici se elimină limitele de decontare: „Unele tipuri de analize, cum ar fi cele pentru pacienții oncologici, vor fi decontate la nivelul realizat, fără să existe o limită contractuală (fără plafoane).”

De asemenea, ”laboratoarele din spitalele publice vor primi mai mulți bani de la CNAS, pentru a crește numărul pacienților care vor beneficia de analize cu bilet de trimitere.”

Spitalele, finanțate după activitate

Și spitalele publice vor intra într-un nou sistem de plată, bazat pe performanță și complexitatea cazurilor. „Se introduce o nouă metodologie de finanțare a spitalelor publice, astfel încât cheltuielile de personal să fie corelate cu activitatea medicală a spitalului.” (spitalele vor fi plătite în funcție de numărul și complexitatea serviciilor medicale pe care le realizează).

Pentru pacienții cu boli grave, CNAS promite o „finanțare adecvată”. În plus, „decontarea serviciilor de spitalizare de zi pentru beneficiarii programelor naționale de sănătate, precum și pentru persoanele cu suspiciune de boală oncologică, atât asigurate cât și neasigurate, se va efectua la nivelul realizat (fără plafon).”

Acces rapid la ”medicamente inovatoare”

Un capitol distinct se referă la îmbunătățirea accesului la tratamente moderne. „Se introduce un mecanism de acces rapid la medicamente inovatoare care nu sunt încă rambursate, cu monitorizarea eficienței terapeutice. Costurile acestor tratamente vor fi suportate de către CNAS și producătorii de medicamente.”

Pentru a susține financiar sistemul, va fi introdusă „o contribuție de solidaritate pentru producătorii de medicamente, valabilă un an, începând cu trimestrul IV 2025, cu scopul creșterii bugetului alocat medicamentelor compensate și gratuite.”

Control mai strict și sancțiuni pentru furnizorii de servicii medicale

CNAS anunță și o întărire a controlului asupra furnizorilor de servicii medicale: „Se introduc măsuri sancționatorii mai riguroase pentru furnizorii care gestionează necorespunzător fondurile destinate pacienților.”

Scopul este „asigurarea disciplinei contractuale în sistemul de asigurări sociale de sănătate.”

Cardul european de sănătate – valabil mai mult

O altă noutate este prelungirea perioadei de valabilitate a cardului european de sănătate.

„Valabilitatea actuală de doi ani va fi extinsă pentru pensionari la 10 ani, iar pentru copii, până la împlinirea vârstei de 18 ani.”

„Banii economisiți în acest fel vor fi transferați către medicamente și servicii medicale acordate pacienților.”

