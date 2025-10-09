Reformă în sănătate. Medicii de familie, plătiți pentru servicii, nu pentru pacienți. Se schimbă finanțarea spitalelor

Stiri actuale
09-10-2025 | 13:33
spital, pacienti
Inquam Photos / Virgil Simonescu

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a prezentat, joi, o sinteză a noutăților care vor fi introduse prin proiectul Legii pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, după ce acest proiect de lege a fost declarat constituțional de CCR.

autor
Cristian Matei

Astfel, CNAS va schimba modul de finanțare a serviciilor medicale: mai mulți bani pentru medici, ambulatorii și pacienții cu boli grave.

Acest pachet de reforme în sistemul medical se va aplica etapizat, între anii 2025 și 2027.

Printre cele mai importante modificări se află creșterea ponderii plății în funcție de serviciile efectuate, o finanțare mai mare pentru ambulatorii, analize medicale decontate fără plafoane pentru pacienții oncologici și măsuri pentru creșterea accesului la ”medicamente inovatoare”.

Mai multe servicii, mai puțini bani per pacient

Reforma începe de la baza sistemului – medicina de familie.

Citește și
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete
Zeci de pacienți așteaptă aprobarea dosarelor pentru tratamente în străinătate pe Ordinul 50 al Ministerului Sănătății

CNAS anunță că „medicii de familie vor primi finanțare mai mare pentru serviciile efectuate și mai mică pentru numărul de pacienți înscriși pe listă”.

Structura finanțării se va modifica treptat: „În anul 2026, structura finanțării cabinetelor de medicină de familie va fi de 25% per capita și 75% per servicii; începând cu anul 2027, finanțarea se va distribui în proporție de 20% per capita și 80% per servicii medicale.”

Totodată, CNAS promite o „simplificare a deschiderii punctelor secundare de lucru ale cabinetelor de medicină de familie”, dar și „flexibilizarea programului de lucru al medicilor de familie, în vederea acoperirii zonelor deficitare din punct de vedere al asistenței medicale primare.”

Ambulatoriul devine filtru pentru internări

Pentru a reduce internările inutile și aglomerația din spitale, autoritățile vor crește rolul ambulatoriului de specialitate. „Crește importanța ambulatoriului de specialitate, care va deveni un filtru pentru internările nenecesare.”

De la 1 ianuarie 2026, valoarea punctului per serviciu în ambulatoriu „se va majora de la 5 la 6,5 lei, iar din 1 ianuarie 2027 va ajunge la 8 lei.”

Analize de laborator fără plafon pentru pacienții oncologici

Un alt capitol important vizează analizele de laborator și serviciile de imagistică medicală. CNAS anunță „creșterea accesului pacienților la servicii și optimizarea finanțării”, dar și „prioritizarea alocării resurselor financiare pentru cazurile acute și cele justificate clinic”.

Pentru pacienții oncologici se elimină limitele de decontare: „Unele tipuri de analize, cum ar fi cele pentru pacienții oncologici, vor fi decontate la nivelul realizat, fără să existe o limită contractuală (fără plafoane).”

De asemenea, ”laboratoarele din spitalele publice vor primi mai mulți bani de la CNAS, pentru a crește numărul pacienților care vor beneficia de analize cu bilet de trimitere.”

Spitalele, finanțate după activitate

Și spitalele publice vor intra într-un nou sistem de plată, bazat pe performanță și complexitatea cazurilor. „Se introduce o nouă metodologie de finanțare a spitalelor publice, astfel încât cheltuielile de personal să fie corelate cu activitatea medicală a spitalului.” (spitalele vor fi plătite în funcție de numărul și complexitatea serviciilor medicale pe care le realizează).

Pentru pacienții cu boli grave, CNAS promite o „finanțare adecvată”. În plus, „decontarea serviciilor de spitalizare de zi pentru beneficiarii programelor naționale de sănătate, precum și pentru persoanele cu suspiciune de boală oncologică, atât asigurate cât și neasigurate, se va efectua la nivelul realizat (fără plafon).”

Acces rapid la ”medicamente inovatoare”

Un capitol distinct se referă la îmbunătățirea accesului la tratamente moderne. „Se introduce un mecanism de acces rapid la medicamente inovatoare care nu sunt încă rambursate, cu monitorizarea eficienței terapeutice. Costurile acestor tratamente vor fi suportate de către CNAS și producătorii de medicamente.”

Pentru a susține financiar sistemul, va fi introdusă „o contribuție de solidaritate pentru producătorii de medicamente, valabilă un an, începând cu trimestrul IV 2025, cu scopul creșterii bugetului alocat medicamentelor compensate și gratuite.”

Control mai strict și sancțiuni pentru furnizorii de servicii medicale

CNAS anunță și o întărire a controlului asupra furnizorilor de servicii medicale: „Se introduc măsuri sancționatorii mai riguroase pentru furnizorii care gestionează necorespunzător fondurile destinate pacienților.”

Scopul este „asigurarea disciplinei contractuale în sistemul de asigurări sociale de sănătate.”

Cardul european de sănătate – valabil mai mult

O altă noutate este prelungirea perioadei de valabilitate a cardului european de sănătate.

„Valabilitatea actuală de doi ani va fi extinsă pentru pensionari la 10 ani, iar pentru copii, până la împlinirea vârstei de 18 ani.”

„Banii economisiți în acest fel vor fi transferați către medicamente și servicii medicale acordate pacienților.”

Sursa: Pro TV

Etichete: cnas, lege, sanatate,

Dată publicare: 09-10-2025 12:59

Articol recomandat de sport.ro
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Citește și...
Reforma inițiată de Guvernul Bolojan în domeniul sănătății este constituțională, au decis judecătorii CCR
Stiri Politice
Reforma inițiată de Guvernul Bolojan în domeniul sănătății este constituțională, au decis judecătorii CCR

Curtea Constituţională a României a respins, miercuri, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. şi POT cu privire la Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii.

Zeci de pacienți așteaptă aprobarea dosarelor pentru tratamente în străinătate pe Ordinul 50 al Ministerului Sănătății
Stiri Sanatate
Zeci de pacienți așteaptă aprobarea dosarelor pentru tratamente în străinătate pe Ordinul 50 al Ministerului Sănătății

Un număr 43 de dosare așteaptă avizul Ministerului Sănătății pentru ca pacienții să poată pleca la tratamente în străinătate. Este vorba de persoane cu afecțiuni oncologice, boli rare, afecțiuni genetice sau care au nevoie de transplant. 

Avertismentul CNAS: Tratamentul bolnavilor de cancer se face acum ”pe datorie”. Câți pacienți oncologici sunt în România
Stiri Sanatate
Avertismentul CNAS: Tratamentul bolnavilor de cancer se face acum ”pe datorie”. Câți pacienți oncologici sunt în România

Tratamentul bolnavilor de cancer din România se face acum pe credite, după ce bugetul alocat pentru 2025 s-a epuizat, atât din cauza înregistrării a numeroase noi cazuri, cât și pentru că s-a extins accesul la terapii inovatoare, anunță CNAS.

Recomandări
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”
Stiri Justitie
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”

Curtea de Apel Bucureşti a admis joi o contestaţie depusă de Sorin Oprescu şi a decis scăderea unui an din pedepsa de 10 ani şi 8 luni primită de fostul primar al Capitalei într-un dosar de corupţie.

Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament
Stiri actuale
Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament

Cei care folosesc trotinete și biciclete electrice ar putea avea nevoie de permis de conducere special, denumit categoria AM1, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament.

Președintele Nicușor Dan: ”Avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul care incită la ură”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan: ”Avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul care incită la ură”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, la ceremonia prilejuită de Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România, că românii au obligația de a combate ”prin toate mijloacele discursul antisemit” și ”discursul care incită la ură”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 09 Octombrie 2025

03:12:54

Alt Text!
La Măruță
08 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Octombrie 2025

01:45:57

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28