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Vorbim despre legătura între bacteriile bune din intestin, ficat, pancreas și hormoni. Explicăm relațiile din organism alături de dr. Alexandru Constantinescu, medic specialist gastroenterologie.

Andreea Groza: Cum ajung bacteriile din colon să determine ficat gras?

Dr. Alexandru Constantinescu: Bacteriile din colon, deranjate de obiceiuri alimentare vicioase, spre exemplu mese prea dese, produc factori inflamatori. Intestinul comunică cu ficatul prin vena portă. Așadar, factorii inflamatori ajung în ficat. Și, printr-o cascadă de evenimente biologice, vor face ficat gras.

Andreea Groza: Cum putem să nu le mai deranjăm?

Dr. Alexandru Constantinescu: Bacteriile din colon sunt obișnuite evolutiv să salveze energie, adică să primească puțină mâncare. Așadar le ajutăm dacă avem mese spațiate, să spunem 3 mese pe zi, iar între mese doar apă, nu alte alimente. La alimente intră și sucurile dulci. Le ajutăm dacă mâncăm fibre alimentare din legume, leguminoase, cereale integrale și fructe. Bacteriile produc butirat, o substanță anti-inflamatoare, dacă mâncăm fibre. Pe de altă parte, când bacteriile fac butirat, intestinul primește semnalul să producă hormonul GLP1, care dă semnalul de sațietate creierului. Cu alte cuvinte, mâncăm fibre, ne săturăm mai repede și cu puține calorii.

Andreea Groza: Dacă mănânc mult și iau medicamente anti-acid (doar pentru că am mâncat mult și nu mă simt bine) afectez și bacteriile din colon?

Dr. Alexandru Constantinescu: Dacă luăm medicamente anti-acid după ureche, nu vom produce 3-4 litri de acid clorhidric într-o zi, așa cum e normal, ci doar 1 litru. Mai puțin acid înseamnă că, în intestin, se dezvoltă doar anumite tipuri de bacterii. Și fac inflamație. De aceea, medicamentele anti-acid se iau la indicația medicului și dacă aveți o patologie, nu dacă mâncați prea mult. Ați mâncat prea mult, vă opriți și începeți să faceți o plimbare sau orice formă de mișcare ca să vă ajutați organismul.

Vedem legăturile dintre bacteriile intestinale - ficat - pancreas în video.

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