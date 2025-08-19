Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm pentru Putin: „Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor”

Stiri Politice
19-08-2025 | 18:25
Nicușor Dan
Presidency.ro

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, marți, la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” şi la videoconferinţa membrilor Consiliului European de la sediul Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale (CFOS) din Târgu Mureş.

autor
Cristian Matei

CFOS este o structură de elită a Armatei României, specializată în executarea unor misiuni cu grad ridicat de complexitate – de la recunoaştere şi intervenţii directe până la operaţiuni de contraterorism şi răspuns rapid în situaţii de criză.

”Prin profesionalism, loialitate şi pregătire la cele mai înalte standarde internaţionale, Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale contribuie în mod esenţial la asigurarea securităţii naţionale şi la îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul NATO şi al Uniunii Europene”, subliniază Administraţia Prezidenţială.

Ulterior, șeful statului a transmis printr-un mesaj publicat pe Facebook că videoconferințele Coaliției de Voință și ale Consiliului European au abordat rezultatele discuțiilor importante de aseară de la Washington privind securitatea Ucrainei”.

Principalele puncte discutate:

Citește și
Vladimir Putin, Donald Trump, Alaska
Un om de afaceri rus a cerut înregistrarea mărcii comerciale „Întâlnire în Alaska”

-► ”Implicarea președintelui Trump într-un acord de pace pentru Ucraina este esențială — orice pace trebuie să fie justă și durabilă. Rolul Europei este, de asemenea, crucial.

-► Coordonarea transatlantică rămâne cel mai puternic atu al nostru în descurajarea agresiunii Rusiei.

-► Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor, dacă este cu adevărat angajată în obținerea păcii.

-► Sancțiunile trebuie menținute și, dacă este necesar, chiar intensificate până la atingerea unui acord de pace.

-► Trebuie să asigurăm întoarcerea imediată a tuturor copiilor ucraineni răpiți — România va continua să sprijine acest efort.” - a transmis președintele României.

De asemenea, Nicușor Dan a precizat că România va contribui la ”garanții solide de securitate pentru Ucraina”, care vor fi implementate prin cooperare strânsă între Europa și SUA, deoarece ”aceasta este o investiție în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei”.

”O Ucraină pașnică și sigură consolidează securitatea României și aduce beneficii vecinului nostru, Republica Moldova”. - se mai arată în mesajul șefului statului.

Trump, față în față cu Zelenski și liderii UE, la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, razboi in ucraina, donald trump, vladimir putin, nicușor constantinescu,

Dată publicare: 19-08-2025 17:46

Articol recomandat de sport.ro
Dialog bulversant cu „arogantul“ Ronaldo: „M-a întrebat cine sunt și câți bani fac?“
Dialog bulversant cu „arogantul“ Ronaldo: „M-a întrebat cine sunt și câți bani fac?“
Citește și...
Trump dă vina pe Ucraina pentru război: „N-ar fi trebuit să ceară să adere la NATO”
Stiri externe
Trump dă vina pe Ucraina pentru război: „N-ar fi trebuit să ceară să adere la NATO”

„Ucraina n-ar fi trebuit să ceară să adere la NATO”, a declarat marți președintele american Donald Trump într-un interviu telefonic la emisiunea Fox and Friends, la postul Fox News.

Un om de afaceri rus a cerut înregistrarea mărcii comerciale „Întâlnire în Alaska”
Stiri externe
Un om de afaceri rus a cerut înregistrarea mărcii comerciale „Întâlnire în Alaska”

Un om de afaceri rus a solicitat înregistrarea mărcii comerciale „Întâlnire în Alaska", aluzie la recentul summit de pe teritoriul american dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump, a relatat marţi presa rusă.

ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp
Interviurile Stirileprotv.ro
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp

Istoricul Armand Goșu, o personalitate cu o expertiză profundă în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, nu crede că Ucraina se află mai aproape de pace după ultimele două summit-uri organizate de Donald Trump în Alaska și Washington.

Lavrov îl laudă pe Trump, dar îi critică pe europeni: Trump vrea pace, iar europenii vor doar să livreze arme Ucrainei
Stiri externe
Lavrov îl laudă pe Trump, dar îi critică pe europeni: Trump vrea pace, iar europenii vor doar să livreze arme Ucrainei

 

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat marţi că la summitul SUA-Rusia de vineri din Alaska a fost clar că preşedintele american Donald Trump şi echipa sa doresc sincer să obţină o pace pe termen lung în Ucraina, relatează Reuters.

Maia Sandu după convorbirile de la Washington privind Ucraina: O pace durabilă depinde de garanţii de securitate solide
Stiri externe
Maia Sandu după convorbirile de la Washington privind Ucraina: O pace durabilă depinde de garanţii de securitate solide

Maia Sandu a reacţionat după convorbirile de luni de la Casa Albă dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski, şi mai mulţi lideri europeni, afirmând că o pace durabilă în Europa depinde de garanţii de securitate solide.

Recomandări
Armand Goșu, despre „cele două mari scenarii posibile” după summit-ul din SUA. Ambele sunt rele pentru Ucraina
Stiri externe
Armand Goșu, despre „cele două mari scenarii posibile” după summit-ul din SUA. Ambele sunt rele pentru Ucraina

Istoricul Armand Goșu, expert în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, este de părere că, în perioada următoare, după ce două summit-uri din Alaska și Washington, sunt posibile două scenarii în ceea ce privește situația din Ucraina.

Ministerul Mediului: „Rabla” revine în septembrie, cu o alocare de 200 milioane de lei. Valoarea voucherelor va fi redusă
Stiri actuale
Ministerul Mediului: „Rabla” revine în septembrie, cu o alocare de 200 milioane de lei. Valoarea voucherelor va fi redusă

Ministerul Mediului anunță că ghidul pentru Programul „Rabla” va fi lansat la consultare săptămâna aceasta, iar relansarea are loc în septembrie.

Mărturia șoferului care a spulberat doi tineri pe autostrada A1, după ce ei s-ar fi aruncat în fața camionului
Stiri actuale
Mărturia șoferului care a spulberat doi tineri pe autostrada A1, după ce ei s-ar fi aruncat în fața camionului

Caz șocant marți dimineață pe Autostrada A1, București-Pitești. Doi tineri pietoni au fost spulberați de un camion de mare tonaj, la kilometrul 41. Polițiștii nu au reușit deocamdată să identifice victimele.

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 August 2025

49:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12