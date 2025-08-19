Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm pentru Putin: „Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor”

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, marți, la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” şi la videoconferinţa membrilor Consiliului European de la sediul Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale (CFOS) din Târgu Mureş.

CFOS este o structură de elită a Armatei României, specializată în executarea unor misiuni cu grad ridicat de complexitate – de la recunoaştere şi intervenţii directe până la operaţiuni de contraterorism şi răspuns rapid în situaţii de criză.

”Prin profesionalism, loialitate şi pregătire la cele mai înalte standarde internaţionale, Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale contribuie în mod esenţial la asigurarea securităţii naţionale şi la îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul NATO şi al Uniunii Europene”, subliniază Administraţia Prezidenţială.

Ulterior, șeful statului a transmis printr-un mesaj publicat pe Facebook că videoconferințele Coaliției de Voință și ale Consiliului European au abordat rezultatele ”discuțiilor importante de aseară de la Washington privind securitatea Ucrainei”.

Principalele puncte discutate:

-► ”Implicarea președintelui Trump într-un acord de pace pentru Ucraina este esențială — orice pace trebuie să fie justă și durabilă. Rolul Europei este, de asemenea, crucial.

-► Coordonarea transatlantică rămâne cel mai puternic atu al nostru în descurajarea agresiunii Rusiei.

-► Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor, dacă este cu adevărat angajată în obținerea păcii.

-► Sancțiunile trebuie menținute și, dacă este necesar, chiar intensificate până la atingerea unui acord de pace.

-► Trebuie să asigurăm întoarcerea imediată a tuturor copiilor ucraineni răpiți — România va continua să sprijine acest efort.” - a transmis președintele României.

De asemenea, Nicușor Dan a precizat că România va contribui la ”garanții solide de securitate pentru Ucraina”, care vor fi implementate prin cooperare strânsă între Europa și SUA, deoarece ”aceasta este o investiție în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei”.

”O Ucraină pașnică și sigură consolidează securitatea României și aduce beneficii vecinului nostru, Republica Moldova”. - se mai arată în mesajul șefului statului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













