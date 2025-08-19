Un om de afaceri rus a cerut înregistrarea mărcii comerciale „Întâlnire în Alaska”

Un om de afaceri rus a solicitat înregistrarea mărcii comerciale „Întâlnire în Alaska", aluzie la recentul summit de pe teritoriul american dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump, a relatat marţi presa rusă.

Documentele respective au fost depuse la Rospatent, agenţia rusă pentru proprietate intelectuală, pe 15 august, în aceeaşi zi cu întâlnirea dintre Putin şi Trump.

Dacă autoritatea de reglementare aprobă, omul de afaceri va putea vinde băuturi alcoolice, alimente, jucării, reviste şi alte produse sub această marcă.

Putin şi Trump s-au întâlnit în Alaska vinerea trecută pentru primul lor summit de la revenirea republicanului la Casa Albă şi de la începutul războiului din Ucraina. 

Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund”

donald trump, vladimir putin, intalnire, alaska, inregistrare, comerciant

