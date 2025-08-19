Trump: „Ucraina n-ar fi trebuit să ceară să adere la NATO”. Președintele SUA refuză trimiterea trupelor americane

Stiri externe
19-08-2025 | 17:32
donald trump volodimir zelenski
AFP

„Ucraina n-ar fi trebuit să ceară să adere la NATO”, a declarat marți președintele american Donald Trump într-un interviu telefonic la emisiunea Fox and Friends, la postul Fox News.

autor
Claudia Alionescu

Declarația vine la doar o zi după ce s-a întâlnit cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și unii lideri europeni la Casa Albă, relatează AFP.

Va exista o formă de securitate (a Ucrainei), dar nu va fi în NATO”, a mai precizat el.

Trump apreciază că „este posibil ca (președintele rus Vladimir) Putin să nu vrea să încheie un acord” cu Ucraina.

Citește și
putin zelenski
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp

El dă asigurări că nu a discutat cu liderul de la Kremlin în fața liderilor europeni prezenți luni la Casa Albă.

Donald Trump dă asigurări că nu există militari americani pe teren în Ucraina.

El a mai ținut să precizeze că nu va trimite militari americani în Ucraina, dar că Europa este pregătită să trimită militari pe teritoriul ucrainean.

Eu am considerat întotdeauna Ucraina ca pe o zonă-tampon între Rusia și Europa”, mai spune Donald Trump.

Hoțul din Bacău filmat când fura dintr-un magazin a fost arestat. E minor și a mai comis alte două jafuri, în aceeași zi

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, donald trump,

Dată publicare: 19-08-2025 17:26

Articol recomandat de sport.ro
Dialog bulversant cu „arogantul“ Ronaldo: „M-a întrebat cine sunt și câți bani fac?“
Dialog bulversant cu „arogantul“ Ronaldo: „M-a întrebat cine sunt și câți bani fac?“
Citește și...
Un om de afaceri rus a cerut înregistrarea mărcii comerciale „Întâlnire în Alaska”
Stiri externe
Un om de afaceri rus a cerut înregistrarea mărcii comerciale „Întâlnire în Alaska”

Un om de afaceri rus a solicitat înregistrarea mărcii comerciale „Întâlnire în Alaska", aluzie la recentul summit de pe teritoriul american dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump, a relatat marţi presa rusă.

ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp
Interviurile Stirileprotv.ro
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp

Istoricul Armand Goșu, o personalitate cu o expertiză profundă în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, nu crede că Ucraina se află mai aproape de pace după ultimele două summit-uri organizate de Donald Trump în Alaska și Washington.

Lavrov îl laudă pe Trump, dar îi critică pe europeni: Trump vrea pace, iar europenii vor doar să livreze arme Ucrainei
Stiri externe
Lavrov îl laudă pe Trump, dar îi critică pe europeni: Trump vrea pace, iar europenii vor doar să livreze arme Ucrainei

 

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat marţi că la summitul SUA-Rusia de vineri din Alaska a fost clar că preşedintele american Donald Trump şi echipa sa doresc sincer să obţină o pace pe termen lung în Ucraina, relatează Reuters.

Maia Sandu după convorbirile de la Washington privind Ucraina: O pace durabilă depinde de garanţii de securitate solide
Stiri externe
Maia Sandu după convorbirile de la Washington privind Ucraina: O pace durabilă depinde de garanţii de securitate solide

Maia Sandu a reacţionat după convorbirile de luni de la Casa Albă dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski, şi mai mulţi lideri europeni, afirmând că o pace durabilă în Europa depinde de garanţii de securitate solide.

Cine este Monica Crowley, cea care i-a întâmpinat pe liderii europeni la Casa Albă. Scandalul în care a fost implicată. FOTO
Stiri externe
Cine este Monica Crowley, cea care i-a întâmpinat pe liderii europeni la Casa Albă. Scandalul în care a fost implicată. FOTO

Șefii unora dintre cele mai apropiate țări aliate ale Statelor Unite nu au fost întâmpinați luni de președintele Donald Trump însuși, de vicepreședintele JD Vance sau de secretarul de stat Marco Rubio la sosirea lor la Casa Albă.

Recomandări
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp
Interviurile Stirileprotv.ro
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp

Istoricul Armand Goșu, o personalitate cu o expertiză profundă în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, nu crede că Ucraina se află mai aproape de pace după ultimele două summit-uri organizate de Donald Trump în Alaska și Washington.

Unii analiști cred că sunt posibile două scenarii după summit-urile din SUA. Ambele sunt rele pentru Ucraina
Stiri externe
Unii analiști cred că sunt posibile două scenarii după summit-urile din SUA. Ambele sunt rele pentru Ucraina

Istoricul Armand Goșu, expert în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, este de părere că, în perioada următoare, după ce două summit-uri din Alaska și Washington, sunt posibile două scenarii în ceea ce privește situația din Ucraina.

Ministrul Investiţiilor, despre sistarea anumitor proiecte: Nu întrerupem contracte de lucrări, şantierele nu se închid
Stiri Politice
Ministrul Investiţiilor, despre sistarea anumitor proiecte: Nu întrerupem contracte de lucrări, şantierele nu se închid

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat marţi că pentru proiectele care nu vor mai încăpea în această anvelopă a PNRR va exista un efort la nivel guvernamental să se găsească surse alternative. 

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 19 August 2025

43:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12