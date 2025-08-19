Trump: „Ucraina n-ar fi trebuit să ceară să adere la NATO”. Președintele SUA refuză trimiterea trupelor americane

„Ucraina n-ar fi trebuit să ceară să adere la NATO”, a declarat marți președintele american Donald Trump într-un interviu telefonic la emisiunea Fox and Friends, la postul Fox News.

Declarația vine la doar o zi după ce s-a întâlnit cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și unii lideri europeni la Casa Albă, relatează AFP.

„Va exista o formă de securitate (a Ucrainei), dar nu va fi în NATO”, a mai precizat el.

Trump does Putin apologia on Fox & Friends: "The war really started over NATO and Crimea. They wanted Crimea back. That was given, not a shot fired, by President Obama in perhaps the worst real estate deal I've ever seen ... they gave away a big percentage of their oceanfront… pic.twitter.com/ztC4hgGFxQ — Aaron Rupar (@atrupar) August 19, 2025

Trump apreciază că „este posibil ca (președintele rus Vladimir) Putin să nu vrea să încheie un acord” cu Ucraina.

Trump on Fox & Friends: "I've solved 7 wars. We ended 7 wars. I thought this would be one of the easier ones, and this has turned out to be the toughest one ... I hope President Putin is gonna be good ... President Zelenskyy has to show some flexibility also." pic.twitter.com/2Fmt1JDD6X — Aaron Rupar (@atrupar) August 19, 2025

El dă asigurări că nu a discutat cu liderul de la Kremlin în fața liderilor europeni prezenți luni la Casa Albă.

Donald Trump dă asigurări că nu există militari americani pe teren în Ucraina.

Fox & Friends: “What kind of assurances do you feel like you have that... it won't be American boots on the ground defending [the Ukraine border]?” President Trump: "Well, you have my assurance — and I'm President. I'm just trying to stop people from being k*lled.” pic.twitter.com/FufaPRUYIP — RedWave Press (@RedWave_Press) August 19, 2025

El a mai ținut să precizeze că nu va trimite militari americani în Ucraina, dar că Europa este pregătită să trimită militari pe teritoriul ucrainean.

„Eu am considerat întotdeauna Ucraina ca pe o zonă-tampon între Rusia și Europa”, mai spune Donald Trump.

