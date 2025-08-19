Maia Sandu după convorbirile de la Washington privind Ucraina: O pace durabilă depinde de garanţii de securitate solide

Maia Sandu a reacţionat după convorbirile de luni de la Casa Albă dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski, şi mai mulţi lideri europeni, afirmând că o pace durabilă în Europa depinde de garanţii de securitate solide.

„Salut efortul monumental al lui @POTUS (preşedintele SUA, Donald Trump - n.r.) şi al liderilor europeni la Washington de a pune capăt vărsării de sânge şi de a deschide calea spre pace în Ucraina şi în regiunea noastră. O pace durabilă depinde de garanţii de securitate solide", a scris Maia Sandu pe platforma X.

Preşedinta Republicii Moldova a adăugat că autorităţile de la Chişinău privesc cu speranţă către paşii următori şi rămân ferm alături de Ucraina.

Ce au discutat

„Cred că am avut o conversaţie foarte bună cu preşedintele Trump, a fost cu adevărat cea mai bună", a declarat şeful statului ucrainean la începutul unei întâlniri cu omologul său american şi cu liderii mai multor puteri europene.

Înainte de acest format extins, cei doi şefi de stat au avut o întâlnire bilaterală în Biroul Oval, unde au răspuns la câteva întrebări ale reporterilor pe un ton cordial şi uneori jucăuş, opusul umilinţei publice suferite de Volodimir Zelenski în acelaşi loc la sfârşitul lunii februarie.

„Vă mulţumesc pentru invitaţie şi vă mulţumesc foarte mult pentru eforturile dumneavoastră, eforturile dumneavoastră personale de a opri masacrele şi de a opri acest război", a declarat preşedintele ucrainean, pe care vicepreşedintele JD Vance îl criticase ultima dată pentru că nu a fost suficient de recunoscător pentru sprijinul american.

