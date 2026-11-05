”Peste două săptămâni, cam aşa, vom avea toate datele, am cerut un raport domnului ministru al Finanţelor. Este normal ca la începutul unui mandat să vrem să avem o situaţie cât mai clară a felului în care arată situaţia financiară, situaţia fiscală, situaţia bugetară, situaţia economică a României. Imediat după 15 noiembrie vom putea răspunde la această întrebare (care este situaţia financiară a României - n.r.). Avem nevoie de aceste date, am făcut o primă rectificare bugetară, vom mai face încă o rectificare. Misiunea cea mai imporantă pe care o avem de făcut până la finalul anului este elaborarea unui buget credibil pentru anul 2027”, a afirmat Luca Niculescu, joi seară, conform news.ro.

El a arătat că îşi doreşte un buget ”echilibrat” care să se înscrie în coordonatele bugetare pe care şi le-a asumat în relaţia cu Comisia Europeană.

”În acelaşi timp, trebuie să fie şi un buget care să corespundă şi nevoilor românilor. Românii sunt după doi ani dificili, în care preţurile au crescut, după doi ani în care au existat creşteri de TVA şi alte taxe, cred că este greu să mai vii cu alte măsuri de genul acesta. Primul lucru pe care trebuie să-l facă statul este să strângă el însuşi cureaua, să colecteze mai mult, să combată marea evaziune şi după aceea să se gândească la alte impozite şi taxe pentru cetăţeni. Dar nu este ceva la care vrem să ne gândim”, a adăugat prim-ministrul.