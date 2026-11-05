Un pahar de Glühwein, băutura tradițională germană pe bază de vin încălzit și condimentat, costă aici echivalentul a 82 de penny, adică aproximativ 0,82 lire sterline, adică aproximativ 6 lei.

Specialiștii au analizat prețurile vinului fiert la 55 de târguri de Crăciun din Europa și au descoperit că România ocupă primele trei poziții în clasament, cu Sibiu, Brașov și Craiova, relatează publicația britanică Express.

Când se va deschide târgul

Târgul de Crăciun din Sibiu se va desfășura în Piața Mare, în perioada 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027. Organizatorii anunță peste 120 de expozanți din 36 de județe, care vor prezenta produse tradiționale și obiecte artizanale.

Intrarea la târg va fi gratuită. Vizitatorii vor avea la dispoziție, printre altele, un bar amenajat într-o căsuță de lemn, un patinoar, o roată panoramică, un carusel, trenulețe și atelierul lui Moș Crăciun. Piața va fi decorată cu luminițe, iar clădirile colorate din jur vor completa atmosfera de sărbătoare.

Potrivit publicației britanice, turiștii din Regatul Unit pot ajunge la Sibiu cu zboruri directe din Londra Luton, operate de compania Wizz Air. Călătoria durează aproximativ trei ore.

Cât costă vinul fiert la târgurile de Crăciun din Europa

România domină clasamentul celor mai accesibile târguri de Crăciun în privința prețului vinului fiert. Pe lângă Sibiu, Brașov și Craiova, și Bucureștiul se află în primele zece poziții.

Iată primele 15 destinații din clasamentul realizat de eurochange, în funcție de prețul unui pahar de vin fiert:

Sibiu - România 0,82 lire

Brașov - România 1,63 lire

Craiova - România 1,63 lire

Sofia - Bulgaria 1,76 lire

Olomouc - Cehia 1,77 lire

Brno - Cehia 1,77 lire

Göteborg (Liseberg) - Suedia 1,89 lire

București - România 1,96 lire

Plzeň - Cehia 2,12 lire

Strasbourg - Franța 2,57 lire

Mulhouse - Franța 2,57 lire

Vilnius - Lituania 2,57 lire

Liège - Belgia 2,57 lire

Varșovia - Polonia 2,95 lire

Graz - Austria 3 lire

La polul opus se află târgurile unde vinul fiert este mult mai scump. Cel mai ridicat preț din studiu a fost înregistrat la Winter Wonderland, din Londra, unde un pahar costă 7,40 lire sterline.

Prețuri ridicate au fost identificate și la târgul organizat în grădinile Tivoli din Copenhaga, unde băutura costă 6,88 lire, precum și în Tallinn, Estonia, unde ajunge la 6,86 lire.

În Regatul Unit, vinul fiert costă 6,50 lire la târgul din Birmingham și 6 lire la cel din Cardiff. În Bath, un pahar ajunge la 5 lire.