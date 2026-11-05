Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 5,3% și a intrat în teritoriul de corecție, tranzacționându-se cu peste 10% sub nivelul record atins luna trecută.

Indicele S&P 500 a pierdut 4,2%, îndreptându-se spre cea mai slabă zi din aprilie 2025.

Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 1.765 de puncte, echivalentul a 3,3%. Dow Jones a pierdut astfel întregul avans înregistrat miercuri, în timpul creșterii puternice a pieței de după alegeri.

Indicele Russell 2000, care urmărește companiile cu capitalizare bursieră mică, a scăzut cu 4,4% și a intrat, de asemenea, în teritoriul de corecție.

Acțiunile companiilor din sectorul inteligenței artificiale, în scădere puternică

Acțiunile companiilor asociate investițiilor în inteligență artificială, în special cele din industria semiconductorilor și a centrelor de date, au scăzut pentru a doua zi consecutiv.

Investitorii se tem că victoria democraților în ambele camere ale Congresului, precum și câștigarea unor alegeri importante pentru funcțiile de guvernator, ar putea încetini dezvoltarea centrelor de date.

De exemplu, senatorul Bernie Sanders din Vermont, care face parte din grupul parlamentar al democraților, a cerut instituirea unui moratoriu național asupra construirii centrelor de date.

Într-o postare publicată miercuri seară pe X, Sanders a scris:

„Americanii nu vor ca oligarhii din marile companii tehnologice să distrugă mediul, să elimine locuri de muncă și să amenințe viitorul omenirii.”

Nvidia și Broadcom pierd câte 8%, iar Qualcomm se prăbușește cu 10%

Acțiunile producătorilor de cipuri Broadcom și Nvidia au scăzut fiecare cu 8% joi, în timp ce titlurile companiei de software Oracle au pierdut 7%.

Un alt producător de cipuri, Qualcomm, a raportat rezultate financiare care au depășit estimările analiștilor, însă acțiunile companiei au scăzut cu 10%, după publicarea unor perspective privind profitul sub așteptările pieței.

Fondul tranzacționat la bursă iShares Semiconductor ETF (SOXX), care urmărește sectorul semiconductorilor, a pierdut 11%, ceea ce ar reprezenta cea mai slabă zi a sa de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, în martie 2020.

Companiile care furnizează infrastructură cloud, printre cele mai afectate

Acțiunile companiilor din categoria „neocloud”, specializate în furnizarea de infrastructură cloud pentru inteligența artificială, au înregistrat, de asemenea, scăderi puternice.

Titlurile CoreWeave au pierdut 13%, cele ale Nebius au scăzut cu 16%, iar acțiunile Iren s-au depreciat cu 17%.

Declinul a venit pe fondul îngrijorărilor privind creșterea opoziției față de această industrie, după rezultatele alegerilor din mai multe state americane.

„Investitorii se retrag până când vor înțelege mai bine implicațiile alegerilor de la jumătatea mandatului, în special asupra ciclului investițiilor de capital în inteligența artificială, care a reprezentat cel mai important motor de creștere economică de care am beneficiat în ultimii, să spunem, trei ani”, a declarat Tim Holland, director de investiții la Orion.

„Este vorba despre tonul și abordarea partidului care a obținut rezultate foarte bune, extraordinar de bune, atât la nivel federal, cât și la nivelul statelor”, a adăugat acesta.

Valul de vânzări se extinde dincolo de sectorul tehnologic

Presiunea la vânzare de joi a fost atât de puternică încât s-a extins și asupra altor sectoare ale pieței bursiere.

Acțiunile gigantului industrial Caterpillar au scăzut cu 5%, în timp ce titlurile grupului financiar JPMorgan au pierdut 4%.

Acțiunile producătorului aerospațial Boeing au înregistrat, de asemenea, un declin de 4%, iar cele ale retailerului Nike s-au depreciat cu 3%.

„Spre deosebire de ieri, acum vedem că amploarea vânzărilor din sectorul tehnologic începe să se propage în întreaga piață”, a declarat Keith Lerner, director de investiții la Truist Wealth.

„Elasticul este întins din ce în ce mai mult”, a adăugat acesta, sugerând că tensiunile acumulate pe piață continuă să crească.