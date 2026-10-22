Premierul Luca Niculescu a convocat, vineri, de la ora 9.00, o şedinţă de lucru pe tema siguranţei în şcoli, în urma incidentelor grave din şcoli, din ultimele zile, de la Bistriţa şi Piteşti, potrivit News.ro.

Şedinţa are loc în contextul a două incidente grave care au avut loc săptămâna aceasta în şcolile din România.

Luni, într-o şcoală din Bistriţa, un elev de clasa a VII-a a atacat cu un briceag o profesoară şi un elev, încercând să facă rău unui băiat pe care-l considera indian.

Joi, un elev de 15 ani a atacat un coleg cu o macetă şi a agresat un altul, într-un liceu din Piteşti.

Ministrul Educaţiei, Sorin Costreie, a declarat că "şcolile noastre acum sunt cam singure, sunt lăsate oarecum de izbelişte", referindu-se la cele două atacuri cu arme albe înregistrate în această săptămână în unităţi de învăţământ din Bistriţa şi Piteşti.

El consideră că elevii şi profesorii trebuie să se simtă în siguranţă şi anunţă că va cere suplimentarea numărului de paznici.

"Ar fi vorba de 1.000 de posturi. La nivelul ţării nu sunt multe, dar să se ducă în locuri cheie", a declarat Costreie.

Şi preşedintele Nicuşor Dan a transmis, după cele două incidente grave în şcoli, în mai puţin de o săptămână, că sunt două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm şi avem nevoie de şcoli mai sigure, de profesori sprijiniţi şi pregătiţi să intervină, de acces real la consiliere psihologică, dar şi de măsuri pentru protecţia minorilor în utilizarea spaţiului online.

Şeful statului mai spune că siguranţa copiilor în mediul online trebuie să ne preocupe şi e nevoie de soluţii care să reiasă din dialogul autorităţilor, specialiştilor, profesorilor, părinţilor şi elevilor.