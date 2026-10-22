Cele mai multe solicitări vin din partea muncitorilor din Nepal, Sri Lanka și India. La nivel național, aproape 180.000 de cetățeni din afara Uniunii Europene au contracte active de muncă în țara noastră.

Rita și Ghanesh sunt din Nepal și s-au căsătorit acum patru ani. Ea a venit prima în România și lucrează la un hotel din Alba Iulia. În urmă cu un an și jumătate, soțul i s-a alăturat și și-a găsit de lucru la o stație de betoane.

Rita, angajata din Nepal: „A fost foarte greu deoarece nu am cunoscut limba, oamenii. Încă îmi lipsește mult familia. Aici este bine pentru noi, putem câștiga bani, avem facilități.”

Khan a venit din Pakistan și are în prezent două joburi. Face eforturi uriașe să strângă banii necesari, astfel încât să își poată întreține familia atunci când aceasta va ajunge aici.

Khan Junaid: „Aici e un viitor mai bun. Nu e atât de scump ca în alte țări, ca Italia sau Germania.”

La fel ca el, mii de străini speră să își aducă familiile în România.

Mohamed: „Vreau să îmi aduc familia aici. Să vadă o lume nouă, oameni noi și o cultură nouă.”

Potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări, în primele nouă luni ale anului au fost depuse la nivel național peste 2.000 de cereri de reîntregire a familiei, în special de cetățeni din Turcia, China și Sri Lanka.

Ce condiții trebuie să îndeplinească solicitanții

Solicitanții trebuie să facă dovada că obțin venituri legale suficiente pentru a acoperi nevoile tuturor membrilor.

În plus, trebuie să prezinte un contract de închiriere legalizat sau un act de proprietate care să demonstreze că dețin o locuință corespunzătoare pentru numărul total de persoane care vor locui acolo.

Adrian Ciprian Tamaș, Serviciul pentru Imigrări Cluj: „Trebuie să aibă mijloace de întreținere corespunzătoare cu care să își poată întreține familia. Are nevoie să facă dovada faptului că este asigurat.”

La nivel național, aproape 180.000 de cetățeni din afara Uniunii Europene lucrează cu contracte de muncă în România, cei mai mulți în construcții, fabrici, hoteluri și restaurante.