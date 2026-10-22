Împrumuturile noi de consum au fost în creștere, în primele opt luni din an, cu 6%, potrivit Băncii Naționale, adică aproape cât inflația. Astfel se explică de ce consumul a stagnat sau chiar a scăzut în unele luni.

Cu prețuri din ce în ce mai mari, românii cărora nu le-au crescut și veniturile în același ritm spun că se descurcă mai greu.

Client: „Avem un card de credit de cumpărături, în care să intrăm în caz că avem, încercăm să nu, pe cât posibil, probabil că spre sfârșitul anului nu o să mai fie posibil.”

Dragoș Cabat, analist economic: „Vorbim despre o perioadă cu o inflație ridicată și, în momentul acesta, unii dintre oameni, în special cei cu venituri medii și ceva mai puțin decât medii, resimt lucrul acesta, au venituri mai mici. Și atunci au nevoie de bani.”

Așa ajung mulți să facă împrumuturi de la bănci. În primele opt luni ale anului, s-au dat credite noi de consum de peste 37 de miliarde de lei, cu 2 miliarde în plus față de aceeași perioadă din 2025, adică o creștere de 6%. În august însă, creditele noi au urcat cu aproape 20%.

Că oamenii se descurcă mai greu cu banii se vede și în consum - care a scăzut anul acesta. Cum aceleași lucruri sunt mai scumpe, unii, mai cumpătați, și-au redus cheltuielile.

Client: „Ai nevoie câteodată de credite de nevoi personale. Din punctul meu de vedere, nu aș face. Nu mai vreau datorii la bancă.”

De altfel, și economiștii ne sfătuiesc să ne gândim bine înainte să ne îndatorăm.

Dragoș Cabat, analist economic: „E necesar să faci un credit de consum atunci când apare o nevoie despre care nu ai știut, de exemplu una de sănătate sau ți s-a stricat frigiderul, nu ai altă posibilitate. Altfel, în general, pentru vacanțe sau cheltuieli exagerate, mai ales dacă ele sunt recurente, și constați că în fiecare lună trebuie să te împrumuți, că cheltuielile tale sunt mai mari decât veniturile pe care le ai, nu este prudentă o asemenea abordare.”

Creditele pentru nevoi personale sunt mai scumpe decât alte tipuri de împrumuturi, cum sunt cele pentru locuințe. Dobânda anuală efectivă medie trece de 10%, potrivit BNR.