Yulia P. se despărțise de Vadim Sh. din cauza dependenței acestuia de jocurile de noroc. În încercarea de a se împăca, tânărul s-a dus la apartamentul ei din centrul Moscovei, având o sticlă de alcool și cerându-și scuze pentru furt, relatează The Irish Sun.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere îl arată pe Vadim stând aproape o jumătate de oră pe podea, în fața ușii apartamentului. Potrivit relatărilor, acesta ar fi implorat-o pe fosta iubită să-l ierte și ar fi vorbit la telefon cu mama sa.

Ulterior, Yulia l-ar fi ajutat să se ridice și l-ar fi primit în locuință. La scurt timp, între cei doi ar fi izbucnit o ceartă atât de intensă, încât vecinii au chemat personalul de securitate.

Potrivit poliției, tânăra l-ar fi înjunghiat pe fostul iubit cu o singură lovitură mortală. Echipajele medicale au ajuns la fața locului, însă medicii au constatat decesul bărbatului la aproximativ 15 minute după presupusul atac.

Yulia a fost reținută sub suspiciunea de omor și dusă la audieri, potrivit Comitetului de Investigații din Rusia.

Cei doi se cunoșteau din perioada școlii

Potrivit presei străine, cei doi se cunoșteau încă din perioada școlii și se mutaseră la Moscova din regiunea îndepărtată Iamalo-Neneț, din Siberia.

Yulia lucra ca manager pentru un producător rus de parfumuri și produse cosmetice, dar activa și ca model de videochat. Vadim ar fi avut o dependență de jocurile de noroc și datorii mari.

Rudele tânărului susțin că acesta ar fi furat 4.600 de lire sterline din seiful fostei iubite și ar fi pierdut banii la pariuri sportive. Din cauza acestui obicei, Yulia s-ar fi despărțit de el de mai multe ori numai în cursul acestui an.

Potrivit apropiaților, femeia îi ceruse anterior să se împace, în perioada în care acesta își satisfăcea serviciul militar obligatoriu. Atunci, ea i-ar fi spus că își dorește să aibă copii împreună.

Rudele susțin că Vadim era foarte îndrăgostit de Yulia și că s-a mutat la Moscova pentru a fi alături de ea după încheierea serviciului militar.

Surse apropiate bărbatului au afirmat, de asemenea, că tânăra l-ar mai fi agresat în trecut, iar Vadim ar fi propus ca amândoi să ceară ajutorul unui psiholog.