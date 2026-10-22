Conform sursei citate, principala preocupare a marilor companii este finanțarea pe final de an, care trebuie asigurată prin rectificarea bugetară necesară continuării proiectelor de infrastructură.

Totodată, a mai spus Popa, „una dintre cele mai mari probleme” este lipsa personalului calificat la CNAIR, Metrorex, CFR, RAR și AACR.

”Un alt aspect care a fost punctat în discuții vizează acordarea subvențiilor pentru transportul de călători feroviar urban și extra-urban. Una dintre cele mai mari probleme este lipsa personalului calificat la CNAIR, Metrorex, CFR, RAR și AACR. Ca ministru voi discuta cu prim-ministrul și ceilalți colegi astfel încât să găsim urgent soluții pentru transporturi, un domeniu esențial pentru dezvoltarea economică a României”, a transmis ministrul Transporturilor.