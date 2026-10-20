Întrebat de „Club Feroviar” dacă va aproba o creștere a prețului unei călătorii cu metroul de la 5 la 7 lei, ministrul propus la Transporturi a răspuns: „După cum bine știm cu toții, prețurile la energie au crescut, trenurile din subteran sunt electrificate. Va trebui să avem o discuție și să vedem”. Popa a ținut să precizeze: „Nu am spus că voi crește prețul, doar am spus că va trebui să fie o discuție și vedem dacă putem păstra acest preț. Eu sunt pentru a nu crește prețurile. Dacă ne uităm pe o statistică, la nivelul capitalelor europene suntem undeva pe penultimul loc. După noi mai este Bulgaria. Dar toate aceste lucruri evident că vi le voi spune după ce mă voi întâlni cu toți colegii din minister. V-am spus că nu voi merge pe ideea de a mări prețul. Vom vedea, vom lua deciziile necesare”.

În cadrul audierilor din comisiile de specialitate reunite, Ștefan-Ovidiu Popa a menționat că Ministerul Transporturilor și Infrastructurii are nevoie de aproximativ 7,2 miliarde de lei la rectificarea bugetară pentru a închide anul.

„Evident că din prima zi mi-am stabilit și anumite priorități. Vine iarna și va trebui să ne pregătim pentru iarnă, trebuie să ne gândim la rectificarea bugetară și (…) avem nevoie undeva de 7,2 miliarde de lei pentru a închide anul, trebuie să ne canalizăm pe formarea bugetului pe anul viitor, va trebui să asigurăm subvențiile pentru companiile aflate în subordinea ministerului. Sunt destul de multe lucruri de făcut, de aceea, din prima zi când voi merge la minister, mă voi întâlni cu toți colegii din minister, voi analiza toate situațiile și, evident, vom face lucrurile în consecință”, a transmis oficialul.

La audieri, ministrul propus a fost însoțit de Alin Alexandru Șerbănescu, un consilier apropiat de PSD, implicat într-un dosar DNA și deținător al mai multor funcții publice.

Aviz pozitiv pentru Popa

În final, Ștefan-Ovidiu Popa a obținut avizul pozitiv al comisiilor parlamentare, întrunind 20 de voturi „pentru”, 8 „împotrivă” și 4 abțineri.

„Am venit în fața dumneavoastră să vă propun un mandat realist, fără promisiuni care nu au acoperire în realitate. Mai exact, un management responsabil și acurat în capacitatea financiară actuală a României. În această notă, voi analiza alocările necesare pentru Ministerul Transporturilor și la rectificarea bugetară, unde, din informațiile preliminare, sunt necesare în jur de 7,2 miliarde de lei. Voi analiza urgențele companiilor și voi prioritiza plata facturilor pentru proiectele cu nivel mare de execuție. (…) Eu îmi propun ca performanța mea să fie măsurabilă în kilometri deschiși, în fonduri atrase și proiecte deblocate și vă invit să-mi fiți alături în acest demers, acordându-mi astăzi un vot de încredere”, a declarat Popa în fața parlamentarilor.

Scumpirea a fost deja anulată

În aprilie, Metrorex a amânat cu 60 de zile aplicarea noilor tarife la metrou, timp în care compania trebuia să analizeze impactul economic, social și asupra mobilității urbane al majorării prețurilor. Prețul unei călătorii urma să crească de la 5 la 7 lei.

În iunie, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anulat ordinul care prevedea majorarea biletului de la 5 lei la 7 lei.