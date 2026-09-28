Anomalia a fost depistată în urma unui control de rutină efectuat de jandarmi. Atenția le-a fost atrasă de fotografiile neclare încărcate în aplicația SUMAL 2.0, imagini care ar fi trebuit să ateste legalitatea transporturilor de lemn. Suspiciunile i-au determinat pe oamenii legii să aprofundeze verificările și să controleze datele de identificare ale persoanei trecute ca șofer al utilajelor, arată un comunicat al structurii.

Concluzia a fost una surprinzătoare: bărbatul figurat în baza de date era, în realitate, decedat.

Dimensiunea fraudei s-a dovedit a fi una considerabilă. Conform verificărilor efectuate de autorități, identitatea persoanei decedate a fost utilizată în mod constant pe o perioadă de mai multe luni. Mai exact, din mai 2025 și până în prezent, bărbatul a figurat ca șofer pentru nu mai puțin de 122 de transporturi de material lemnos.

Potrivit unor surse judiciare, cel care a folosit pozele este fratele defunctului.

Ca urmare a acestor nereguli majore, jandarmii au întocmit un proces-verbal de sesizare a organelor de anchetă. Dosarul vizează săvârșirea a două posibile infracțiuni: introducerea de date false în aplicația SUMAL 2.0 și accesarea fără drept a unui sistem informatic.