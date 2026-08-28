Potrivit Agerpres, proiectul se află pe lista actelor normative înscrise pe agenda şedinţei extraordinare.

Executivul analizează şi proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Regulamentului de administrare şi utilizare a Punctului de contact unic electronic pentru licenţe industriale, precum şi proiectul privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare.

Pe agenda şedinţei se află şi un proiect referitor la stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 652/2023.

Proiectul prevede stabilirea bugetului necesar implementării programului pentru anul şcolar 2026-2027, precum şi modificarea şi completarea HG nr. 652/2023.

Totodată, sunt propuse modificări ale anexelor nr. 1-3 la HG nr. 775/2025 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029, aprobat prin Hotărârea Guvernului 652/2023.