Aceeași soartă amenință în curând și operatorul feroviar de stat, CFR Călători, din cauza neaprobării bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, tranzmite Club Feroviar.

Într-o adresă transmisă luni, 7 septembrie 2026, directorul Direcției de Transport Feroviar din minister, Mihaela Mocanu, a respins solicitarea Metrorex de deschidere a creditelor bugetare în valoare de 63.458.000 de lei. Decizia se bazează pe nerespectarea prevederilor legale ale Ordonanței de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la operatorii economici cu capital de stat.

Potrivit sursei citate, în documentul oficial adresat directorului general al Metrorex, Mariana Miclăuș, se precizează motivul exact al suspendării fondurilor:

„Alăturat vă restituim solicitarea/documentația de deschidere credite bugetare nr. M.02/4819/31.08.2026 în sumă de 63.458.000 lei la Titlul 40 – <Subvenții> ca urmare a adresei Direcţiei Economice nr. 3075/04.09.2026, întrucât nu sunt respectate prevederite legale ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013... În situaţia nerespectării termenului de aprobare prevăzut la alin. 6 se suspendă alocarea de fonduri de la bugetul de stat sau local pentru operatorii economici respectivi până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli în condiţiiţe alin. (7 1)”, se arată în adresa ministerului.

Conform legii, bugetele acestor operatori trebuie aprobate în termen de 150 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat. Legea bugetului de stat pe anul în curs a fost adoptată de Parlament pe 20 martie 2026, a trecut de controlul de constituționalitate al CCR pe 26 martie și a fost publicată în Monitorul Oficial pe 27 martie 2026.

Diferențe financiare majore și pierderi în creștere

În spatele acestui blocaj administrativ se află o dispută financiară semnificativă. Conform Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2025-2029, compensația necesară pentru anul 2026 este de 1.276.538,67 mii lei. Totuși, în proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) al Metrorex, a fost luată în calcul o subvenție de doar 761.490,00 mii lei. Aceasta generează o diferență de peste 515 milioane de lei față de necesarul real.

Conducerea Metrorex și Sindicatul Liber Metrou au semnalat în mod repetat subfinanțarea cronică a companiei. Revizuirea proiectului de buget pe anul în curs estimează o pierdere de 431.292,63 mii lei (aproape 82 de milioane de euro), cu 38,21% mai mare decât pierderea înregistrată la finele anului 2025.

Mariana Miclăuș a explicat anterior că proiectul BVC 2026 a fost actualizat și corelat cu Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară (PRRRF) pentru perioada 2026-2029, care se afla în circuitul de obținere a mandatului necesar promovării în Adunarea Generală a Acționarilor. Însă ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a respins variantele de buget propuse, motivând că acestea prevăd pierderi prea mari la sfârșitul exercițiului financiar.

CFR Călători, amenințată de același scenariu

Același impas se conturează și pentru CFR Călători, al cărui buget de venituri și cheltuieli pe 2026 nu a fost aprobat prin Hotărâre de Guvern. Ministrul Radu Miruță a respins varianta întocmită de conducerea operatorului feroviar, condus de Traian Preoteasa, argumentând că proiectul includea venituri considerate certe, deși acestea depindeau de o serie de condiții incerte.

Referitor la această situație, ministrul a precizat: „Sunt niște potențiale venituri pe care CFR Călători le are, care nu pot fi considerate a fi certe. Sunt foarte multe condiții care influențează încasarea acestor venituri sau nu. Le-am explicat că acele sume pot fi trecute eventual la provizioane”.