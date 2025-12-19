Nicuşor Dan: România a fost într-o poziţie vulnerabilă. Coaliţia a reuşit dacă ne uităm la nivel macro

România a fost într-o poziţie vulnerabilă, iar coaliţia aflată la guvernare a reuşit la nivel macro, a declarat, vineri, la Bruxelles, preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul unei conferinţe de presă.

„Coaliţia asta a reuşit, dacă ne uităm macro. Dacă mă întrebaţi acum cinci - şase luni, principala noastră grijă era ca nu cumva agenţiile de rating să downgradeze România la 'nerecomandat investitorilor' şi multe fonduri de investiţii să plece din România. Acest risc nu mai există în momentul acesta. Acesta este un succes al coaliţiei. Faptul că pe OCDE, pe partea legislativă, lucrurile au ajuns la un final, ne-am îndeplinit toate obligaţiile, din nou este un succes al coaliţiei”, a arătat şeful statului, la finalul participării la Consiliul European.

El a apreciat că perioada de şase luni este prea scurtă pentru a evalua coaliţia.

„România a fost într-o poziţie vulnerabilă şi faptul că aceste patru partide au ales să facă parte din guvernare e un lucru bun. (...) Să-i încurajăm, că nu avem alternativă", a spus preşedintele.

Nicuşor Dan a mărturisit că îşi doreşte ca societatea românească să-şi conştientizeze şi oportunităţile şi vulnerabilităţile.

„Nu vorbim numai de coaliţie, vorbim şi de persoana mea şi, în general, de orice autoritate publică: relaţia cu cetăţenii e important să fie îmbunătăţită, trebuie să le expunem mai mult decât să ne aruncăm acuze unii altora - vorbesc de clasa politică. Este important mai mult să explicăm ce facem, care sunt mizele, de ce direcţia occidentală este bună, de ce Europa, cu toate problemele ei de decizie, structurale, este alternativa viabilă pentru România", a adăugat el.

