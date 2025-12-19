Nicușor Dan: „Președintele nu are niciun rol în numirea șefului sau a șefei ÎCCJ.” Este ca un „spectator”

19-12-2025 | 07:45
Nicusor Dan
Administraţia Prezidenţială

Președintele Nicuşor Dan, care urmează să se întâlnească luni cu reprezentanţii magistraţilor după dezvăluirile din documentarul Recorder, a afirmat că în numirea persoanei care conduce ÎCCJ ”preşedintele nu are absolut niciun rol”, fiind ”spectator”.

Claudia Alionescu

”În numirea şefului / șefei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele nu are absolut niciun rol.

Adică este o numire pe care o face CSM-ul, în urma unui concurs care anul ăsta a avut un candidat şi la care preşedintele este spectator”, a declarat vineri dimineaţă preşedintele Nicuşor Dan, întrebat dacă la discuţia cu magistraţii de luni va deschide şi discuţia despre modul în care se poate echilibra relaţia dintre preşedinte şi numirea înalţilor magistraţi.

Discuție la Cotroceni ”fără limită de timp”

Nicuşor Dan a convocat la Cotroceni, pentru luni, 22 decembrie, magistraţii pentru o discuţie ”fără limită de timp” pe tema problemelor din justiţie aduse în atenţia publică de documentarul Recorder.

Se va discuta, între altele, despre detaşarea, transferul judecătorilor şi consecinţe asupra activităţii lor în completurile de judecată, despre percepţia asupra independenţei justiţiei, salarizarea şi pensiile judecătorilor, dar şi despre libertatea de exprimare a judecătorilor.

Şeful statului a cerut să i se prezinte documente – asumate sau neasumate – care să documenteze problemele din justiţie şi a promis că va studia hârtiile împreună cu consilierii săi până la momentul întâlnirii.

Preşedintele spunea că a primit multe materiale, adăugând că analiza va dura în jur de două sau trei luni. Şeful statului preciza că, dacă se vor vedea vinovaţii, se va exprima public.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat un chestionar online, care poate fi completat până în preziua întâlnirii cu preşedintele Nicuşor Dan, care vizează consultarea asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar.

Preşedintele Nicuşor Dan afirma, în ziua plecării la summitul de la Helsinki, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că ia cu el ”îngrijorările societăţii legate de funcţionarea justiţiei”, pe care le împărtăşeşte.

Şeful statului preciza că, în limitele atribuţiilor sale constituţionale, va acţiona pentru ”apărarea independenţei justiţiei şi a statului de drept”.

”Problemele semnalate în spaţiul public sunt grave, dar au rezolvare. (...). Statul de drept nu este negociabil”, spunea Nicuşor Dan.

Anterior, şeful statului declara, după ce sute de magistraţi semnaseră deja documentul care semnala nereguli în sistemul judiciar, că lucrurile sunt ”foarte serioase” atunci când aceştia spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiţie.

Unde sunt cele mai mari probleme

Miercuri, Nicuşor Dan declara că, în opinia sa, problemele cele mai mari sunt la Inspecţia Judiciară şi la modul de promovare în justiţie, dar sublinia că aceste lucruri trebuie dovedite.

Mii de persoane au protestat zile în şir, în Bucureşti şi în alte oraşe din ţară, după dezvăluirile privind sistemul de justiţie din ancheta Recorder.

Sub titlul ”Justiţie capturată”, Recorder a realizat un documentar referitor la starea justiţiei din România, care încearcă să explice mecanismele complicate prin care sistemul judiciar, un pilon-cheie al oricărui stat democratic, a ajuns să fie capturat de un grup de interese format din magistraţi şi politicieni, jurnaliştii calificând mărturiile din interiorul sistemului de justiţie ca fiind ”de o gravitate fără precedent”.

Reprezentanţii Inspecţiei Judiciare au anunţat că instituţia face verificări după documentarul Recorder şi ca urmare a sesizării venite de la Secţia pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

”O parte din elementele prezentate în material s-au aflat, deja, în atenţia noastră, un rezumat al acestor activităţi urmând a fi prezentat în zilele următoare”, a transmis Inspecţia Judiciară.

Iniţial, Secţia pentru judecători a CSM a susţinut că ”alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte sistemul de justiţie şi a denunţat ”amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere”.

Totodată, Consiliul a făcut apel la societate ”să nu se lase influenţată de poziţii izolate, în disonanţă cu corpul judecătorilor”.

Ulterior, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat că va face demersuri pentru a verifica realitatea concluziilor materialului de presă realizat de Recorder privind activitatea procurorilor.

Procurorii Secţiei au precizat că au atras atenţia de mai multe ori miniştrilor Justiţiei şi politicienilor că ”este necesară revizuirea unor dispoziţii din legile justiţiei, unele dintre ele în sensul celor surprinse în conţinutul materialului”.

Declarația judecătorului Raluca Moroșanu

În urmă cu o săptămână, judecătorul Raluca Moroşanu, de la Curtea de Apel Bucureşti declara că susţine afirmaţiile judecătorului Laurenţiu Beşu - care apare în materialul de presă - ea reclamând situaţia ”toxică şi încordată” din instituţie.

raluca morosanu CAB

Am venit aici să îl susţin pe colegul Laurenţiu Beşu, tot ce a spus el acolo e adevărat, dacă va fi contrazis este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută de niciun fel (...) Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem”, a declarat Raluca Moroşanu, judecător la Secţia 1 Penală a Curţii de Apel Bucureşti.

Declaraţiile judecătoarei au fost făcute pe neaşteptate, în debutul conferinţei de presă organizate de Curtea de Apel Bucureşti. Ulterior, preşedintele CAB, Liana Arsenie, a afirmat că cere verificarea tuturor acuzaţiilor aduse în ultima perioadă.

Scrisoare de susținere semnată de judecători

Ulterior, sute de procurori şi judecători de la majoritatea instanţelor importante au semnat o scrisoare de susţinere pentru judecătorii care au vorbit despre problemele din sistem, arătând că acestea nu sunt cazuri izolate, ci probleme sistemice.

Printre aceştia, se află şi şefa Parchetului European, Laura Codruţa Kovesi, fost procuror general al României.

Dezvăluirile judecătorului Laurențiu Beșu

Între timp, judecătorul Laurenţiu Beşu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder privind corupţia din sistemul judiciar, fără să-şi protejeze identitatea, va fi procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, după ce Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, în unanimitate, să înainteze preşedintelui Nicuşor Dan propunerea de numire a magistratului în această funcţie.

În acelaşi timp, Secţia pentru procurori a hotărât eliberarea lui Beşu din funcţia de judecător la Tribunalul Bucureşti.

Numele judecătorului Laurenţiu Beşu a intrat în atenţia opiniei publice după ce a apărut în documentarul Recorder ”Justiţie capturată”, fără identitate protejată, reclamând presupuse metode de influenţare a completurilor de judecată la Curtea de Apel Bucureşti.

Printre altele, magistratul a relatat că ar fi fost mutat prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu, la Curtea de Apel Bucureşti pentru că făcea parte din completul care judeca dosarul de corupţie al medicului Mircea Beuran, ulterior achitat definitiv.

Beşu a mai susţinut că într-un alt dosar de corupţie, al lui Niculae Bădălău, a exprimat o opinie separată în privinţa unei contestaţii, în prima jumătate a acestui an, motiv pentru care nu i-a mai fost prelungită delegarea la Curtea de Apel Bucureşti.

Sursa: News.ro

