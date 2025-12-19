Nicușor Dan, despre greșelile coaliției: „Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”. Ce aşteptări are pentru anul viitor

Stiri Politice
19-12-2025 | 07:24
Nicusor Dan
Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, că este un lucru lăudabil că cele patru partide au fost dispuse să preia guvernarea României într-un moment în care ţara era într-o poziţie vulnerabilă, cu risc de retrogradare de către agenţiile de rating.

autor
Alexandru Toader

El consideră că depăşirea acestui moment este un succes al coaliţiei, dar crede că şase luni de zile sunt prea puţin pentru a evalua foarte exact. Întrebat despre greşelile coaliţiei, Nicuşor Dan a afirmat: ”Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”.

Nicuşor Dan a vorbit, după şedinţa Consiliului European, despre succesele şi eşecurile actualei coaliţii.

”E greu la ora asta să fac o analiză aşa de subtilă, cum îmi cereţi dumneavoastră. Eu, pe de-o parte, bineînţeles, aşa cum am spus şi de 1 decembrie, avem inflaţie 10%, asta înseamnă că (…) puterea lor de cumpărare este cu 10% mai mică decât anul trecut pe vremea asta, deci asta este un fapt. Pe de altă parte, Coaliţia asta a reuşit, dacă ne uităm macro… Acum 5-6 luni, principala noastră grijă era ca nu cumva agenţiile de rating să downgradeze România la nerecomandat investitorilor şi multe fonduri de investiţii să plece din România. Acest risc nu mai există în momentul de faţă. Deci ăsta este un succes al coaliţiei”, a răspuns preşedintele, potrivit News.ro.

El a adăugat că ”pe OECD, nu OSCE, pe partea legislativă lucrurile au ajuns la un final, adică ne-am îndeplinit toate obligaţiile, din nou este un succes al coaliţiei”.

Citește și
nicusor dan strategia nationala de aparare a tarii
Reacția scurtă a lui Nicușor Dan față de propunerile lui Radu Miruță și Irineu Darău, la Apărare și Economie

”Bineînţeles că e cam puţin şase luni pentru a evalua. Şi am spus şi eu să tot repet, România a fost într-o poziţie vulnerabilă şi faptul că aceste patru partide au ales să facă parte din guvernare e un lucru lăudabil”, a completat şeful statului.

Întrebat despre greşelile coaliţiei, Nicuşor Dan a afirmat: ”Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”.

Nicuşor Dan crede că autoitrăţile publioce ar trebui să îmbunătăţească relaţia cu cetăţenii şi să înveţe să comunice mai mult şi mai bine, dar consideră că reducerea corupţiei este principala problemă.

”Nu vorbim numai de coaliţie, vorbim şi de persoana mea şi, în general, de orice autoritate publică, relaţia cu cetăţenii e important să fie îmbunătăţită (…) mai mult decât să ne aruncăm acuze unii altora, vorbesc de clasa politică, e important mai mult să explicăm ce facem, care sunt mizele, de ce direcţia occidentală este bună, de ce Europa cu toate problemele ei de decizie structurală este alternativa viabilă pentru România (…) Pe partea substanţială, evidentă, trebuie să reducem corupţia, trebuie să îmbunătăţim interfaţa între interacţiunea dintre autoritate şi cetăţean”, a mai declarat şeful statului.

Întrebat care ar fi lista sa de dorinţe pentru anul viitor, ce i-ar cere lui Moş Crăciun, Nicuşor Dan a afirmat: ”Am avut o scurtă discuţie cu fetiţa…Ştiu că primul lucru pe care şi-l doreşte este să fim noi sănătoşi, dar al doilea…am spus ceva despre clasa politică şi a spus, «vai, tati, ce limbaj educativ ai». Din poziţia asta, îmi doresc ca societatea românească să-şi conştientizeze, şi oportunităţile, şi vulnerabilităţile şi să reuşim să lucrăm împreună. Dacă Moş Crăciun lucrează la nivelul ăsta de abstract, cred că ar fi un lucru bun”.

Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, coalitie,

Dată publicare: 19-12-2025 07:22

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Nicuşor Dan, despre ajutorul financiar pentru Ucraina: Noi susţinem oricare dintre variante. Tema, pe masa Consiliului UE
Stiri Politice
Nicuşor Dan, despre ajutorul financiar pentru Ucraina: Noi susţinem oricare dintre variante. Tema, pe masa Consiliului UE

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că la reuniunea Consiliului European se va discuta despre bugetul Uniunii pentru perioada 2028 – 2034, urmând ca negocierile pe acest subiect să se încheie anul viitor.

Reacția scurtă a lui Nicușor Dan față de propunerile lui Radu Miruță și Irineu Darău, la Apărare și Economie
Stiri Politice
Reacția scurtă a lui Nicușor Dan față de propunerile lui Radu Miruță și Irineu Darău, la Apărare și Economie

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat joi că propunerile USR pentru portofoliile de la Apărare şi Economie, Radu Miruţă, respectiv Irineu Darău sunt persoane în care are încredere.

Mii de sindicalişti protestează astăzi la Cotroceni, în timp ce Nicușor Dan e plecat din țară. Revendicările manifestanților
Stiri actuale
Mii de sindicalişti protestează astăzi la Cotroceni, în timp ce Nicușor Dan e plecat din țară. Revendicările manifestanților

Mii de sindicalişti protestează, joi, la Palatul Cotroceni, solicitând medierea preşedintelui Nicuşor Dan în conflictul dintre sindicate şi Guvern, „în contextul degradării accelerate a condiţiilor de muncă şi de trai”.

Recomandări
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar planul privind activele rusești a eșuat
Stiri externe
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar planul privind activele rusești a eșuat

Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, după ce nu au reuşit să se pună de acord asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate, transmite BBC.

Cât câștigă românii care strâng PET-uri din tomberoane. “Sunt bani care îi ajută să-și plătească chiria sau mâncarea”
PRO VERDE
Cât câștigă românii care strâng PET-uri din tomberoane. “Sunt bani care îi ajută să-și plătească chiria sau mâncarea”

Românii care colectează PET-uri, doze și sticle aruncate la tomberon câștigă lunar suficienți bani pentru a-și rotunji consistent veniturile, după cum reiese din datele Returo-SGR.

Reacții tensionate după decizia coaliției de a majora salariul minim. Sindicatele nu exclud o grevă generală
Stiri Politice
Reacții tensionate după decizia coaliției de a majora salariul minim. Sindicatele nu exclud o grevă generală

De la 1 iulie, salariul minim brut va crește cu 300 de lei, iar senatorii și deputații vor avea bani mai puțini, la fel și partidele politice.

Top citite
1 colinde
Shutterstock
Stiri Diverse
Când se merge cu colindul. Ce spune tradiția și care sunt obiceiurile
2 salata boeuf ornată
Shutterstock
Stiri Diverse
Reţeta originală de salată boeuf cu carne de vită pentru masa de Crăciun. Trucul folosit de gospodinele experimentate
3 dominic fritz
Facebook/Dominic Fritz
Stiri Politice
Dominic Fritz a devenit, oficial, cetățean român: „Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Decembrie 2025

46:21

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Decembrie 2025

01:44:50

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28