Sindicatele protestează astăzi la Cotroceni, în timp ce Nicușor Dan e plecat din țară. Revendicările manifestanților

18-12-2025 | 07:48
protest cartel alfa
Sindicatele anunţă organizarea unei manifestaţii publice, pentru a solicita implicarea Preşedinţiei în medierea conflictului dintre confederaţiile sindicale şi Guvern, ”în contextul degradării accelerate a condiţiilor de muncă şi de trai”.

Adrian Popovici

„Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA", Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – Frăţia, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR) şi Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN anunţă organizarea unei manifestaţii publice mâine, 18.12.2025, în intervalul 11:00–13:00, în Piaţa Leu. Această manifestaţie are ca scop solicitarea implicării Preşedinţiei României în medierea conflictului social major existent între confederaţiile sindicale şi Guvernul României, în contextul degradării accelerate a condiţiilor de muncă şi de trai pentru milioane de cetăţeni”, transmit sindicaliştii.

Aceştia solicită preşedintelui: declanşarea imediată a procedurii constituţionale de mediere, conform art. 80 alin. (2) din Constituţie şi stabilirea unui cadru oficial de dialog real între preşedintele României, Guvern şi confederaţiile sindicale reprezentative.

Revendicările prioritare sunt: creşterea salariului minim garantat în plată, în conformitate cu standardele europene; protejarea puterii reale de cumpărare a lucrătorilor; asigurarea unor condiţii decente de muncă în sectoarele public şi privat.

„Vom ieşi în stradă pentru a transmite că nu mai acceptăm lipsa de dialog, austeritatea impusă fără consultare şi dispreţul faţă de munca cinstită. Dorim soluţii concrete, juste şi imediate, prin mecanismele constituţionale prevăzute de lege”, spun sindicaliştii.

Preşedintele Nicuşor Dan participă, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, conform Administraţiei Prezidenţiale.

Joi şi vineri, liderii UE vor avea dezbateri strategice privind Ucraina, următorul Cadru financiar multianual, extinderea şi situaţia geoeconomică din UE. Orientul Mijlociu, apărarea europeană şi migraţia vor fi, de asemenea, subiecte pe ordinea de zi a Consiliului European.

Discuţiile vor viza cele mai recente evoluţii din Ucraina şi chestiuni care necesită o acţiune urgentă din partea UE. La ultima reuniune a Consiliului European, desfăşurată pe 23 octombrie, liderii UE s-au angajat să abordeze nevoile financiare urgente ale Ucrainei pentru 2026 şi 2027, inclusiv în ceea ce priveşte eforturile militare şi de apărare. Aceştia vor decide cu privire la modul de punere în aplicare a acestui angajament şi vor discuta, de asemenea, despre garanţii de securitate solide şi credibile pentru Ucraina şi eforturile diplomatice pentru a obţine o pace justă şi durabilă în Ucraina.

Dată publicare: 18-12-2025 07:36

