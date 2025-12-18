Nicuşor Dan, despre ajutorul financiar pentru Ucraina: Noi susţinem oricare dintre variante. Tema, pe masa Consiliului UE

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că la reuniunea Consiliului European se va discuta despre bugetul Uniunii pentru perioada 2028 – 2034, urmând ca negocierile pe acest subiect să se încheie anul viitor.

De asemenea, pe agenda discuţiilor se află şi subiectul legat de variantele de ajutor financiar pentru Ucraina.

”Este discuţia pe cadrul financiar multianual, adică bugetul Uniunii pentru 2028-2034. Este prima discuţie, ea va continua pe parcursul întregului an, 2026, cu intenţia de a finaliza 2026. Şi, bineînţeles, toate celelalte subiecte, finanţarea Ucrainei printre ele”, a afirmat Nicuşor Dan.

Extinderea UE și opoziția Ungariei

El a fost întrebat dacă se va discuta şi despre aderarea Ucrainei şi Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi dacă este luată în calcul o eventuală decuplare a celor două ţări, având în vedere că Ungaria se opune aderării Ucrainei.

”Legat de extindere, după cum ştiţi, ieri a avut loc un summit cu Balcanii de Vest, în care au fost prezenţi liderii a cinci din şase ţări din Balcanii de Vest şi a fost o discuţie şi membrii Consiliului şi cu reprezentanţii acestor ţări. Acum discuţia o să fie numai de către membrii Consiliului şi, bineînţeles, se va discuta şi partea de Balcani de Vest şi partea de Moldova-Ucraina cu toate discuţiile care sunt aici. Pentru moment, aşa cum înţeleg, opoziţia Ungariei faţă de Ucraina există”, a declarat preşedintele României.

El a mai fost întrebat care este varianta cea mai bună pentru împrumutul pentru Ucraina.

”Este adevărat că este subiectul cel mai discutat între participanţii la această reuniune şi tocmai pentru că Ucraina este importantă pentru securitatea României, noi susţinem oricare dintre variantele de ajutor financiar pentru Ucraina. Discuţia începe cu activele ruseşti blocate de către instituţii din Europa”, a afirmat Nicuşor Dan.

Liderii Uniunii Europene vor decide joi cum să finanţeze Ucraina în 2026 şi 2027 pentru a o ajuta să continue lupta împotriva invaziei Rusiei, opţiunea preferată fiind utilizarea activelor ruseşti îngheţate în UE, dar care depinde de aprobarea incertă a Belgiei, relatează Reuters.

Opțiuni de finanțare și riscul veto-ului Ungariei

Una dintre opţiunile de finanţare ar putea fi ca UE să împrumute suma necesară, cu garanţia bugetului UE, şi apoi să împrumute banii Ucrainei, dar o astfel de măsură ar necesita unanimitatea celor 27 de ţări ale UE, iar Ungaria, favorabilă Moscovei, a declarat deja că va exercita dreptul de veto.

O altă opţiune ar fi ca fiecare ţară din UE care doreşte acest lucru să strângă fonduri pe piaţă şi să le transfere Kievului, dar acest lucru ar însemna o creştere a nivelului deja ridicat al datoriei şi deficitului şi o lipsă de certitudine în ceea ce priveşte finanţarea pe termen lung pentru Ucraina.

Diplomaţii au afirmat că utilizarea activelor ruseşti este, prin urmare, în practică „singura opţiune viabilă” şi preferată de majoritatea ţărilor, deoarece asigură o sumă mare pentru Ucraina fără a creşte datoriile naţionale sau a impune eforturi fiscale imediate.

Dar pentru a le utiliza, liderii UE trebuie mai întâi să convingă Belgia, care deţine 185 de miliarde de euro din totalul celor 210 miliarde de euro îngheţate în Europa, că nu o vor lăsa singură să suporte costurile dacă Rusia va câştiga procesul în instanţele internaţionale cu privire la acest plan.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













