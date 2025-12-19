UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar planul privind activele rusești a eșuat

Stiri externe
19-12-2025 | 07:08
Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, după ce nu au reuşit să se pună de acord asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate, transmite BBC.

Acordul, despre care liderii au afirmat că va satisface nevoile militare şi economice ale Ucrainei pentru următorii doi ani, a fost încheiat după mai mult de o zi de discuţii la summitul de la Bruxelles.

”Ne-am angajat, am livrat”, a scris şeful UE, Antonio Costa, pe X, când a anunţat acordul de acordare a unui împrumut garantat de bugetul comun al blocului.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a îndemnat liderii să utilizeze 200 de miliarde de euro din activele ruseşti îngheţate, dar Belgia, unde se află cea mai mare parte a banilor, a cerut garanţii privind împărţirea răspunderii, ceea ce s-a dovedit a fi prea mult pentru alte ţări.

Într-o altă evoluţie, preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat că consideră că ar fi ”util” pentru Europa să reia dialogul cu preşedintele rus Vladimir Putin.

”Cred că este în interesul nostru, al europenilor şi al ucrainenilor, să găsim cadrul potrivit pentru a relua această discuţie”, a spus el, adăugând că europenii ar trebui să găsească mijloacele pentru a face acest lucru ”în următoarele săptămâni”.

Liderii UE au evitat ”haosul şi divizarea” prin decizia lor de a acorda Ucrainei un împrumut prin împrumuturi în numerar, în loc să utilizeze activele ruseşti îngheţate, a declarat vineri dimineaţă premierul belgian Bart De Wever.

”Am rămas uniţi”, a adăugat De Wever.

Ucraina se află la câteva luni de epuizarea fondurilor, iar Zelenski a declarat că, fără o injecţie de capital până în primăvară, Ucraina ”va trebui să reducă producţia de drone”.

UE estimează că Ucraina are nevoie de 135 de miliarde de euro suplimentare pentru a se menţine pe linia de plutire în următorii doi ani, criza de lichidităţi urmând să înceapă în aprilie.

Cancelarul german Friedrich Merz, care a insistat pentru planul privind activele, a declarat că decizia finală privind împrumutul ”trimite un semnal clar” lui Putin.

Rusia a avertizat liderii UE să nu utilizeze banii săi, dar premierul polonez Donald Tusk a declarat că aceştia trebuie să ”se ridice la înălţimea situaţiei”.

Acordul oferă Kievului o salvare disperată, pe fondul unei intense activităţi diplomatice, în timp ce preşedintele american Donald Trump insistă pentru un acord rapid care să pună capăt războiului Rusiei.

Oficialii americani şi ruşi urmează să se întâlnească la Miami în acest weekend pentru discuţii suplimentare privind un plan de pace, a declarat un oficial al Casei Albe pentru agenţia de ştiri AFP. Se crede că trimisul Kremlinului, Kirill Dmitriev, va discuta cu trimişii lui Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, la Miami.

Între timp, Zelenski a anunţat că delegaţiile ucrainene şi americane vor purta noi discuţii vineri şi sâmbătă în Statele Unite.

El a declarat că doreşte ca Washingtonul să ofere mai multe detalii cu privire la garanţiile pe care le poate oferi pentru a proteja Ucraina de o nouă invazie.

Sursa: News.ro

