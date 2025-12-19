Nicușor Dan a explicat când va returna Ucraina cele 90 de miliarde de euro împrumutate de la UE. De unde au fost luați banii

19-12-2025 | 08:20
Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, vineri, soluţia agreată de liderii europeni pentru finanţarea Ucrainei, precizând că UE ia de la băncile comerciale un împrumut de 90 de miliarde de euro, iar Kievul va rambursa banii la finalizarea conflictului.

Alexandru Toader

Dombânzile vor fi plătite din bugetul Uniunii, chiar dacă Ungaria, Slovacia, Cehia au exprimat rezerve cu privire la achitarea acestora, ceea ce şeful statului a catalogat mai mult ca o poziţionare politică.

”Uniunea împrumută 90 de miliarde de euro îi dă Ucrainei ca împrumut. Şi, după cum ştiţi, Uniunea a blocat deja activele ruseşti şi activele blocate ruseşti sunt parte din garanţia pentru acest împrumut. Pe scurt, asta a fost concluzia summit-ului”, a declarant, vineri dimineaţă, preşedintele Nicuşor Dan, după participarea la reuniunea Consiliului European.

Şeful statului a explicat că ”este un împrumut pe care îl ia Uniunea, pe care după aceea îl împrimută la rândul său Ucrainei”.

”Ucraina va rambursa când se va termina războiul şi dobânzile pentru acest împrumut sunt plătite de asemenea din bugetul Uniunii (…) Este vorba de un împrumunt al Uniunii, a fost nevoie de unanimitate care a fost obţinută. Trei ţări au exprimat rezerve cu privire la contribuţia lor la dobânzile care, aşa cum am spus, vor fi plătite din bugetul unui. Cele trei ţări fiind Ungaria, Slovacia, Cehia”, a mai declarant preşedintele.

El a precizat că ”e mai mult o chestiune politică decât una tehnică”, pentru că, împrumutul fiind al Uniunii, cele trei state participă oricum la bugetul UE.

”Asta este mai degrabă o poziţionare politică pentru că, aşa cum am spus, împrumutul, însemnând şi garanţiile şi dobânzile, este al bugetului Uniunii, la care toate cele 27 de state contribuie. Deci e mai mult o chestiune politică decât una tehnică”, a explicat preşedintele.

El a menţionat că soluţia agreată de liderii europeni presupune ”că Uniunea ia din nişte bănci comerciale 90 de miliarde şi le dă Ucrainei”.

”Soluţia alternativă era ca Uniunea să ia exact acei bani blocaţi (activele ruseşti – n.r.) şi să-i dea Ucrainei. Deci diferenţa între cele două alternative este că, pe alternativa a doua, erau nişte bani pe care pur şi simplu îi lua şi dădea Ucrainei şi acum se duce şi printr-o procedură de achiziţie, ia nişte bani din piaţă. Asta este diferenţa. Dacă vom folosi sau nu direct acei bani, discuţiile continuă”, a menţionat şeful statului.

Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, după ce nu au reuşit să se pună de acord asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate, potrivit News.ro.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 19-12-2025 08:19

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri că va fi „din nou util" pentru el şi pentru europeni să discute cu omologul său rus, Vladimir Putin, în urma eforturilor actuale ale SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, scrie AFP.

