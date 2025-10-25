Nicușor Dan: Forțarea unui salariu minim prea mare ar putea face ca mii de români să-și piardă locurile de muncă

Stiri Politice
25-10-2025 | 07:36
Nicușor Dan
Inquam Photos / Mălina Norocea

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referitor la o eventuală creştere a salariului minim, că este posibil ca forţând un salariu minim prea mare unele activităţi să devină necompetitive, iar mii de oameni să îşi piardă locurile de muncă.

autor
Cristian Anton

”Există un dialog absolut necesar între guvern, patronate şi sindicate. Dincolo de o eventuală obligaţie legală, trebuie să existe o discuţie de oportunitate între guvern, patronate, sindicate pe subiectul ăsta. Evident că toată lumea îşi doreşte salarii mai mari, dar de altă parte şi chiar am avut discuţia în seara asta, la Iaşi, cu oamenii de afaceri, e posibil ca forţând un salariu minim prea mare anumite activităţi să devină necompetitive în România şi nişte sute, mii de oameni să-şi piardă locurile de muncă”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

El a spus că nu a fost solicitat pentru a media între sindicate, patronate şi guvern, dar că este disponibil, dacă i se va cere să se implice.

”Discuţia este absolut necesară. În măsura în care este nevoie de persoana mea pentru a media, sunt disponibil. Pentru moment nu mi s-a solicitat şi cred că primul pas este să se întâlnească aceste trei entităţi”, a afirmat preşedintele.

Bolojan: Creșterea salariului minim va închide micile fabrici

Premierul Ilie Bolojan a explicat că o majorare a salariului minim în viitorul apropiat ar avea efecte în lanţ asupra veniturilor în sistemul public, dar şi asupra unor firme din domeniul privat.

Citește și
Alexandru Nazare
Ministrul Finanțelor: „Nu ne permitem să creștem salariul minim astăzi. Trebuie să ne gândim la competitivitatea economiei”

El a explicat că, în sectorul IT sau în construcţii, creşterea salariului minim nu are niciun efect, însă pentru o fabrică mică dintr-un judeţ mic o schimbare a salariului minim, ”care nu este acoperită de realitate economică”, închide fabrica respectivă.

”Avem de zeci de exemple de genul acesta. Eu nu spun că salariul minim în România este de natură a asigura un confort deosebit. Dar el are nişte efecte. Şi atunci, ce am făcut? Am discutat aceste aspecte în coaliţie. Şi de comun acord, subliniez, am căzut cu toţii de acord, hai să încercăm să ţinem salariul minim la acelaşi nivel. Dacă salariile sunt plafonate, hai să mergem în aceeaşi logică, că nu avem foarte mult spaţiu de mişcare”, a argumentat prim-ministrul.

Negocieri pe ultima sută de metri pentru salariul minim din 2026. Un milion de români așteaptă joi decizia Guvernului

Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, crestere, salariul minim, pierderi, locuri de munca,

Dată publicare: 25-10-2025 07:36

Articol recomandat de sport.ro
Ștefan Lătescu revenire de senzație la DFS! Vezi cum și-a făcut KO adversarul în 30 de secunde
Ștefan Lătescu revenire de senzație la DFS! Vezi cum și-a făcut KO adversarul în 30 de secunde
Citește și...
Președintele PSD, despre salariul minim: ”Asta ar putea duce spre infringement”
Stiri Politice
Președintele PSD, despre salariul minim: ”Asta ar putea duce spre infringement”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, că Roxana Mânzatu, comisar european, a avertizat că nu este bine ca România să îngheţe salariul minim, pentru că acest lucru ar putea duce spre infringement.

Ministrul Finanțelor: „Nu ne permitem să creștem salariul minim astăzi. Trebuie să ne gândim la competitivitatea economiei”
Stiri actuale
Ministrul Finanțelor: „Nu ne permitem să creștem salariul minim astăzi. Trebuie să ne gândim la competitivitatea economiei”

Alexandru Nazare anunță că discuțiile continuă în coaliție, inclusiv pe menținerea sumei de 300 lei neimpozabile, în contextul protestului sindical anunțat pentru 29 octombrie.

Negocieri pe ultima sută de metri pentru salariul minim din 2026. Un milion de români așteaptă joi decizia Guvernului
Stiri Politice
Negocieri pe ultima sută de metri pentru salariul minim din 2026. Un milion de români așteaptă joi decizia Guvernului

În această săptămână responsabilii ar trebui să decidă care va fi salariul minim pe economie, în 2026. Guvernul, sindicatele și patronatele, vor discuta joi dacă acesta va fi majorat.

Consultări la Ministerul Muncii pentru salariul minim pe 2026. Creșterea propusă de sindicaliști
Stiri Economice
Consultări la Ministerul Muncii pentru salariul minim pe 2026. Creșterea propusă de sindicaliști

Consultările pentru stabilirea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru anul 2026 au fost iniţiate de Ministerul Muncii, în temeiul principiilor dialogului social consacrate de Legea nr. 367/2022.

 

Mai săraci și cu mâncare mai scumpă. Cât își permite un bulgar să cumpere față de un român
Stiri Sociale
Mai săraci și cu mâncare mai scumpă. Cât își permite un bulgar să cumpere față de un român

O treime din bunurile de bază sunt mai scumpe în Bulgaria decât în restul Uniunii Europene, iar din salariul minim un bulgar își poate permite să cumpere mult mai puține coșuri minime de consum decât un român.

 

Recomandări
ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor Rusiei
Stiri Justitie
ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor Rusiei

Ies la iveală detalii terifiante despre planul celor doi ucraineni, care ar fi fost coordonați de Federația Rusă să provoace un dezastru la sediul companiei de curierat Nova Post din București.

Nou motiv de gâlceavă în coaliție: „legile paralele” pe Justiție. PSD vrea propria lege privind pensiile magistraților
Stiri Politice
Nou motiv de gâlceavă în coaliție: „legile paralele” pe Justiție. PSD vrea propria lege privind pensiile magistraților

După atacuri repetate la adresa premierului, social-democrații forțează și vor să facă un nou proiect de lege privind pensiile magistraților.

Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO
Stiri actuale
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO

Sfinţirea Catedralei Naţionale (Catedrala Mântuirii Neamului) va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, şi va marca Centenarul Patriarhiei Române.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 24 Octombrie 2025

46:22

Alt Text!
La Măruță
24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Octombrie 2025

01:23:57

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28