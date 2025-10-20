Consultări la Ministerul Muncii pentru salariul minim pe 2026. Creșterea propusă de sindicaliști

20-10-2025 | 13:09
oameni pe strada
Consultările pentru stabilirea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru anul 2026 au fost iniţiate de Ministerul Muncii, în temeiul principiilor dialogului social consacrate de Legea nr. 367/2022.

 

Adrian Popovici

Sindicatul Naţional Forţa Legii, organizaţie reprezentativă la nivel naţional a salariaţilor din Administraţia publică, Sănătate şi Asistenţă socială, participă la consultări prin preşedintele Ringo Dămureanu, în calitate de reprezentant al Confederaţiei Sindicale Naţionale Meridian, informează sursa citată.

''Organizaţia noastră subliniază cu fermitate că salariul minim reprezintă nu doar un indicator economic, ci o măsură socială de protecţie a muncii decente, un instrument de coeziune şi un barometru al respectului faţă de cetăţeanul care munceşte. În consecinţă, stabilirea nivelului pentru 2026 trebuie să reflecte nu doar datele macroeconomice, ci şi realitatea dură a vieţii de zi cu zi, marcată de inflaţie, creşterea preţurilor la alimente şi utilităţi şi scăderea puterii reale de cumpărare'', precizează reprezentanţii sindicatului.

Conform unui raport ştiinţific elaborat de Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale (INCSMPS) în luna în curs, formula de actualizare automată prevăzută de HG nr. 35/2025 ar conduce la o majorare a salariului minim de aproximativ 7%, de la 4.050 lei la circa 4.330 lei în anul 2026, arată sursa citată.

''Această creştere este însă apreciată de noi ca insuficientă pentru a proteja puterea de cumpărare a lucrătorilor, având în vedere inflaţia cumulată din ultimii doi ani, de peste 20%, şi creşterea preţurilor la bunurile de strictă necesitate cu peste 25%'', susţin sindicaliştii.

Sindicatul Naţional Forţa Legii reafirmă că salariul minim nu este o problemă bugetară, ci una de justiţie socială.

''Guvernul are obligaţia constituţională de a garanta un nivel de trai decent şi o remuneraţie echitabilă pentru fiecare salariat, indiferent de sectorul de activitate. Organizaţia noastră solicită Guvernului să adopte o creştere reală a salariului minim pentru 2026, în linie cu angajamentele europene şi cu principiile economiei sociale de piaţă. Dialogul social trebuie să fie autentic, nu formal, iar consultarea partenerilor sindicali să se finalizeze cu măsuri concrete, nu doar cu statistici şi rapoarte. Având în vedere toate aceste argumente, Sindicatul Naţional Forţa Legii propune stabilirea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru anul 2026 la un nivel de cel puţin 4.500 lei, echivalent cu aproximativ 52% din salariul mediu brut, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026'', se mai arată în comunicat.

Bolojan pune capăt discuțiilor despre majorarea salariului minim: Plafonarea a fost decisă deja

Premierul Ilie Bolojan a estimat că, în următoarele două săptămâni, subiectul stabilirii salariului minim pentru anul 2026 va fi închis. El a subliniat că, în condiţiile în care ar creşte, acesta are un impact important, având în vedere, între altele, că nivelul salarizării se raportează la salariul minim în sectorul public.

El a fost întrebat când se va lua o decizie cu privire la nivelul salariului minim aferent anului viitor.

„Da, în perioada următoare, probabil că în două săptămâni se va închide această discuţie. Dacă vă aduceţi aminte, unul din lucrurile care au fost decise pentru anul viitor este plafonarea de salarii şi de pensii în sectorul public. În condiţiile în care creşte salariul minim, el impactează, pentru că în anumite zone nivelul de salarii se raportează la salariul minim, în sectorul public", a declarat Ilie Bolojan.

Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament

Sursa: Agerpres

Marius Budăi avertizează că înghețarea salariului minim este o eroare gravă. ”Îmi fac datoria de a arăta premierului”
Marius Budăi avertizează că înghețarea salariului minim este o eroare gravă. ”Îmi fac datoria de a arăta premierului”

Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, consideră că îngheţarea salariului minim este o „greşeală enormă'' atât în plan politic, cât şi economic.

Mai săraci și cu mâncare mai scumpă. Cât își permite un bulgar să cumpere față de un român
Mai săraci și cu mâncare mai scumpă. Cât își permite un bulgar să cumpere față de un român

O treime din bunurile de bază sunt mai scumpe în Bulgaria decât în restul Uniunii Europene, iar din salariul minim un bulgar își poate permite să cumpere mult mai puține coșuri minime de consum decât un român.

 

Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament

Săptămâna trecută a fost votată în Parlament legea privind plata pensiilor private, după ce proiectul inițial a suferit câteva modificări. De pildă, bolnavii oncologici vor putea retrage întreaga sumă acumulată în contul de pilon 2.

Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi în cazul pensiilor magistraților, după două amânări
Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi în cazul pensiilor magistraților, după două amânări

Curtea Constituţională a României discută astăzi sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

Ce despăgubiri vor primi locatarii din blocul din Rahova care a explodat. Ghid pentru încheierea unei polițe facultative
Ce despăgubiri vor primi locatarii din blocul din Rahova care a explodat. Ghid pentru încheierea unei polițe facultative

Se caută soluții pentru oamenii care trăiau în blocul din Rahova afectat de explozie și au rămas acum fără casă. Mulți aveau locuința asigurată și urmează să primească despăgubiri.

