Consultări la Ministerul Muncii pentru salariul minim pe 2026. Creșterea propusă de sindicaliști

Consultările pentru stabilirea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru anul 2026 au fost iniţiate de Ministerul Muncii, în temeiul principiilor dialogului social consacrate de Legea nr. 367/2022.

Sindicatul Naţional Forţa Legii, organizaţie reprezentativă la nivel naţional a salariaţilor din Administraţia publică, Sănătate şi Asistenţă socială, participă la consultări prin preşedintele Ringo Dămureanu, în calitate de reprezentant al Confederaţiei Sindicale Naţionale Meridian, informează sursa citată.

''Organizaţia noastră subliniază cu fermitate că salariul minim reprezintă nu doar un indicator economic, ci o măsură socială de protecţie a muncii decente, un instrument de coeziune şi un barometru al respectului faţă de cetăţeanul care munceşte. În consecinţă, stabilirea nivelului pentru 2026 trebuie să reflecte nu doar datele macroeconomice, ci şi realitatea dură a vieţii de zi cu zi, marcată de inflaţie, creşterea preţurilor la alimente şi utilităţi şi scăderea puterii reale de cumpărare'', precizează reprezentanţii sindicatului.

Conform unui raport ştiinţific elaborat de Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale (INCSMPS) în luna în curs, formula de actualizare automată prevăzută de HG nr. 35/2025 ar conduce la o majorare a salariului minim de aproximativ 7%, de la 4.050 lei la circa 4.330 lei în anul 2026, arată sursa citată.

''Această creştere este însă apreciată de noi ca insuficientă pentru a proteja puterea de cumpărare a lucrătorilor, având în vedere inflaţia cumulată din ultimii doi ani, de peste 20%, şi creşterea preţurilor la bunurile de strictă necesitate cu peste 25%'', susţin sindicaliştii.

Sindicatul Naţional Forţa Legii reafirmă că salariul minim nu este o problemă bugetară, ci una de justiţie socială.

''Guvernul are obligaţia constituţională de a garanta un nivel de trai decent şi o remuneraţie echitabilă pentru fiecare salariat, indiferent de sectorul de activitate. Organizaţia noastră solicită Guvernului să adopte o creştere reală a salariului minim pentru 2026, în linie cu angajamentele europene şi cu principiile economiei sociale de piaţă. Dialogul social trebuie să fie autentic, nu formal, iar consultarea partenerilor sindicali să se finalizeze cu măsuri concrete, nu doar cu statistici şi rapoarte. Având în vedere toate aceste argumente, Sindicatul Naţional Forţa Legii propune stabilirea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru anul 2026 la un nivel de cel puţin 4.500 lei, echivalent cu aproximativ 52% din salariul mediu brut, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026'', se mai arată în comunicat.

Bolojan pune capăt discuțiilor despre majorarea salariului minim: Plafonarea a fost decisă deja

Premierul Ilie Bolojan a estimat că, în următoarele două săptămâni, subiectul stabilirii salariului minim pentru anul 2026 va fi închis. El a subliniat că, în condiţiile în care ar creşte, acesta are un impact important, având în vedere, între altele, că nivelul salarizării se raportează la salariul minim în sectorul public.

El a fost întrebat când se va lua o decizie cu privire la nivelul salariului minim aferent anului viitor.

„Da, în perioada următoare, probabil că în două săptămâni se va închide această discuţie. Dacă vă aduceţi aminte, unul din lucrurile care au fost decise pentru anul viitor este plafonarea de salarii şi de pensii în sectorul public. În condiţiile în care creşte salariul minim, el impactează, pentru că în anumite zone nivelul de salarii se raportează la salariul minim, în sectorul public", a declarat Ilie Bolojan.

