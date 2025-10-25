Nicușor Dan celebrează Ziua Armatei la Iași. Cu cine se întâlnește președintele României

Președintele României își continuă sâmbătă vizita la Iași. Nicușor Dan va participa la întâlnirea anuală a rectorilor din România și Republica Moldova. Apoi, este așteptat la garnizoana din oraș, pentru a celebra Ziua Armatei.

Vineri, șeful statului a vizitat mai multe universități din capitala Moldovei și o companie de medicamente. Nu au lipsit nici incidentele.

Președintele a fost huduit de un grup de protestatari. În replică, Nicușor Dan le-a zâmbit și le-a făcut cu mâna.

