Ministrul Finanțelor: „Nu ne permitem să creștem salariul minim astăzi. Trebuie să ne gândim la competitivitatea economiei”

22-10-2025 | 12:53
Alexandru Nazare
Inquam Photos / Octav Ganea

Alexandru Nazare anunță că discuțiile continuă în coaliție, inclusiv pe menținerea sumei de 300 lei neimpozabile, în contextul protestului sindical anunțat pentru 29 octombrie.

Mihai Niculescu

Majorarea salariului minim nu este indicată în prezent din punctul de vedere al competitivității economiei, iar discuțiile continuă inclusiv cu privire la menținerea sumei de 300 lei neimpozabile în salariul minim, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Poziția ministrului Finanțelor

„E o discuție în momentul de față în coaliție pe acest subiect, care nu este încă finalizată. Din punctul meu de vedere, nu ne permitem să creștem salariul minim, astăzi, și n-ar trebui să-l creștem. În momentul când vom avea un diagnostic foarte clar în coaliție, vom anunța acest lucru, dar ca și atitudine, ca și direcție, acesta este punctul meu de vedere, pentru că totuși trebuie să ne gândim un pic și la competitivitatea economiei României", a spus ministrul Finanțelor, întrebat dacă o soluție ar fi creșterea cu menținerea unei sume neimpozabile în salariul minim, transmite news.ro.

Presiuni asupra companiilor mici

Alexandru Nazare a arătat că a fost permanent crescut salariul minim, iar din partea mediului de afaceri au fost foarte multe discuții pe acest subiect și presiunea ar fi și mai mare pe companiile mai mici în contextul fiscal actual.

„Dar încă este în discuție subiectul și coaliția va lua o decizie", a mai spus ministrul.

oameni pe strada
Consultări la Ministerul Muncii pentru salariul minim pe 2026. Creșterea propusă de sindicaliști

Calculele oficiale și scenariile posibile

Potrivit calculelor oficiale, din formula de calcul prevăzută de legislația în vigoare ar reieși un salariu minim de 4.325 lei. La un nivel orientativ de 47% din câștigul salarial mediu brut, suma rezultată ar fi de 4.319 lei. La nivel orientativ de 50%, salariul minim ar ajunge la 4.595 lei, iar la un nivel orientativ de 52% ar merge până la 4.778 lei.

Poziția patronatelor

IMM România a propus guvernanților ca salariul minim brut pe țară să fie înghețat la nivelul actual de 4.050 de lei pentru anul viitor, citând datele unor sondaje care reflectă „presiunile majore cu care se confruntă întreprinderile românești după implementarea măsurilor din Pachetul 1 de reforme".

Avertismentul comisarului european

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că a vorbit cu comisarul european Roxana Mînzatu, despre o înghețare a salariului minim, așa cum își dorește premierul Ilie Bolojan și aceasta i-a spus că se intră într-o zonă de infringement, dar că o să încerce să aibă o discuție cu premierul și va căuta o soluție.

Protestul sindical anunțat

Marile confederații sindicale anunță o amplă acțiune de protest, pe 29 octombrie, la București. „Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenței și al lipsei de responsabilitate a celor aflați la conducere", au transmis sindicaliștii, care se vor aduna în fața Guvernului pentru a cere, printre altele, un salariu minim decent.

Sursa: News.ro

Etichete: salariul minim, alexandru nazare,

Dată publicare: 22-10-2025 12:13

