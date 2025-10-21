Negocieri pe ultima sută de metri pentru salariul minim din 2026. Un milion de români așteaptă joi decizia Guvernului

În această săptămână responsabilii ar trebui să decidă care va fi salariul minim pe economie, în 2026. Guvernul, sindicatele și patronatele, vor discuta joi dacă acesta va fi majorat.

Antreprenorii cer înghețarea salariului pentru anul viitor, spunând că trei sferturi dintre firme nu își permit creșteri salariale. În schimb, reprezentanții sindicatelor susțin că veniturile trebuie să fie mărite, mai ales că inflația, a scăzut serios puterea de cumpărare.

Un sondaj realizat de IMM România, între 10 și 15 octombrie, la care au răspuns peste 2.000 de antreprenori, arată că peste 63% dintre aceștia nu susțin creșterea salariului minim brut în 2026.

Mai mult de jumătate cred că majorarea ar trebui amânată până la 1 ianuarie 2027, iar 23% spun că ar fi potrivită doar după depășirea crizei economice. Astfel, reprezentanții firmelor mici și mijlocii cer menținerea salariului minim la nivelul actual.

Florin Jianu, președinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România: O eventuală creștere a salariului minim se va duce în prețuri, în prețuri care și așa nu mai sunt competitive în acest moment. De altfel, scăderea competitivității companiilor este menționată de 42% dintre antreprenori ca fiind principală dificultate, un lucru, atenție, pentru că este un lucru destul de important și anume oprirea, renunțarea la investiții.

Contraziceri între antreprenori și sindicaliști

Pe de altă parte, reprezentanții Blocului Național Sindical susțin creșterea salariului minim și spun că acesta ar trebui stabilit conform legii - între 47% și 52% din salariul mediu pe economie.

Dumitru Costin, Președinte la Blocul Național Sindical: Valoarea minimă ar trebui să fie de 4.330, valoarea maximă 4.700 și un pic, între aceste 2 standarde minime și maxim cei 3 parteneri ar trebui să negocieze valoarea și să stabilească valoarea salariului minim. Inflația a erodat puternic puterea de cumpărare a tuturor salariilor nu numai a salariului minim. Oamenii au lucrat mai bine, mai intens, productivitatea muncii a crescut și este normal ca din rodul muncii lor să primească și ei o parte.

O decizie privind majorarea salariului minim din 2026, cu care sunt plătiți peste un milion de români, ar putea fi luată până la finalul acestei săptămâni.

