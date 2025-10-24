Președintele PSD, despre salariul minim: ”Asta ar putea duce spre infringement”

24-10-2025 | 15:55
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, că Roxana Mânzaru, comisar european, a avertizat că nu este bine ca România să îngheţe salariul minim, pentru că acest lucru ar putea duce spre infringement.

El a explicat că i-a rugat pe cei de la Ministerul Finanţelor să calculeze care este impactul unui asemenea demers şi speră ca săptămâna viitoare să fie închis acest subiect.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută în judeţul Olt, dacă este adevărat că există un acord de principiu în coaliţie pentru îngheţarea salariului minim anul viitor.

”Am avut săptămâna trecută cred o primă discuţie despre acest subiect. Ministrul Finanţelor a venit şi a prezentat nişte date. Între timp, noi am avut o şedinţă la Amsterdam, la Partidul Socialiştilor Europeni, unde a venit şi doamna comisar Roxana Mânzatu, care are exact acest domeniu în gestiune la Comisia Europeană, şi care ne-a spus că nu e chiar bine să îngheţăm salariul minim, că ştie de discuţia din Coaliţie, că asta ar putea duce spre infringement. Atunci eu am rugat-o, de aceea s-a redeschis acest subiect, să pregătească de la nivelul Comisiei Europeane un material pe acest subiect”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a precizat că i-a rugat şi pe cei de la Ministerul Finanţelor să spună care ar fi impactul unui asemenea demers.

oameni pe strada
Consultări la Ministerul Muncii pentru salariul minim pe 2026. Creșterea propusă de sindicaliști

”I-am rugat şi pe colegii de la Finanţe să vină să ne spună care ar fi impactul unui asemenea demers, astfel încât să avem toate datele pe masă şi să luăm o decizie în cunoştinţă de cauză. Despre asta e vorba şi sper că în săptămâna viitoare să închidem acest lucru”, a afirmat liderul PSD.

Bolojan spune că o creștere a salariului minim va avea efecte în lanț asupra veniturilor statului

Premierul Ilie Bolojan a explicat faptul că o majorare a salariului minim în viitorul apropiat ar avea efecte în lanţ asupra veniturilor în sistemul public, dar şi asupra unor firme din domeniul privat.

El a anunţat că a convocat Consiliul Tripartit pentru miercurea viitoare, pentru a discuta cu sindicatele şi patronatele despre salariul minim pe economie.

Majorarea salariului minim nu este indicată în prezent din punctul de vedere al competitivităţii economiei, iar discuţiile continuă inclusiv cu privire la menţinerea sumei de 300 lei neimpozabile în salariul minim, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalităţii în economie Ediţia a IV-a.

IMM România a propus guvernanţilor ca salariul minim brut pe ţară să fie îngheţat la nivelul actual de 4.050 de lei pentru anul viitor, citând dtele unor sondaje care reflectă ”presiunile majore cu care se confruntă întreprinderile româneşti după implementarea măsurilor din Pachetul 1 de reforme”.

Marile confederaţii sindicale anunţă o amplă acţiune de protest, în 29 octombrie, la Bucureşti. ”Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenţei şi al lipsei de responsabilitate a celor aflaţi la conducere”, transmis sindicaliştii, care se vor aduna în faţa Guvernului pentru a cere, printre aletele, un salariu minim decent.

Cine și când a știut despre respectarea celor 30 de zile la adoptarea legii pensionării magistraților. Ioana Dogioiu explică

Sursa: News.ro

Negocieri pe ultima sută de metri pentru salariul minim din 2026. Un milion de români așteaptă joi decizia Guvernului
Negocieri pe ultima sută de metri pentru salariul minim din 2026. Un milion de români așteaptă joi decizia Guvernului

În această săptămână responsabilii ar trebui să decidă care va fi salariul minim pe economie, în 2026. Guvernul, sindicatele și patronatele, vor discuta joi dacă acesta va fi majorat.

Consultări la Ministerul Muncii pentru salariul minim pe 2026. Creșterea propusă de sindicaliști
Consultări la Ministerul Muncii pentru salariul minim pe 2026. Creșterea propusă de sindicaliști

Consultările pentru stabilirea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru anul 2026 au fost iniţiate de Ministerul Muncii, în temeiul principiilor dialogului social consacrate de Legea nr. 367/2022.

 

Mai săraci și cu mâncare mai scumpă. Cât își permite un bulgar să cumpere față de un român
Mai săraci și cu mâncare mai scumpă. Cât își permite un bulgar să cumpere față de un român

O treime din bunurile de bază sunt mai scumpe în Bulgaria decât în restul Uniunii Europene, iar din salariul minim un bulgar își poate permite să cumpere mult mai puține coșuri minime de consum decât un român.

 

Guvernul nu ia în calcul majorarea salariului minim pentru 2026. Ioana Dogioiu: „În principiu, nu va creşte
Guvernul nu ia în calcul majorarea salariului minim pentru 2026. Ioana Dogioiu: „În principiu, nu va creşte"

Subiectul privind salariul minim este în analiza premierului, mi-a precizat că, "în principiu, nu va creşte", a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

Coaliția de guvernare încearcă să ajungă la o concluzie privind salariul minim pe economie în 2026 - dacă va crește sau nu. Decizia va fi luată de Guvern după consultări cu patronatele și sindicatele.

Prefectul Capitalei: Sunt asociații de bloc care au afișat „Nu sunați la Distrigaz!", de teama că rămân fără gaze cu zilele
Prefectul Capitalei: Sunt asociații de bloc care au afișat „Nu sunați la Distrigaz!”, de teama că rămân fără gaze cu zilele

După explozia de la blocul din Rahova a crescut numărul apelurilor la 112 privind scurgeri de gaz în imobile din București, spune prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție
Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Sorin Grindeanu a anunțat, joi, că a avut un „dialog constructiv” la Parlament cu reprezentanții principalelor instituții din justiție, pe tema pensiilor magistraților.

Cum arată Tezaurul României de la Moscova, pe care Rusia nu vrea să îl returneze. Documente publicate de BNR. FOTO
Cum arată Tezaurul României de la Moscova, pe care Rusia nu vrea să îl returneze. Documente publicate de BNR. FOTO

Banca Naţională a României lansează o nouă secţiune pe site-ul instituţiei despre istoricul Tezaurului evacuat la Moscova în perioada 1916 - 1917 şi eforturile de repatriere a acestuia.

