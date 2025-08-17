CNN: Reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” s-a încheiat. La eveniment a participat şi Nicuşor Dan

Reuniunea în format videoconferinţă a „Coaliţiei de Voinţă” – principalii aliaţi europeni ai Ucrainei – pare să se fi încheiat, notează cnn.com. La reuniune a participat şi Nicuşor Dan.

„Astăzi, am participat la o reuniune a şefilor de stat şi de guvern din Coaliţia de Voinţă în sprijinul Ucrainei”, a scris preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, pe X, cu puţin timp în urmă.

El a adăugat că „există un consens puternic între ţările coaliţiei cu privire la necesitatea de a continua sprijinirea Ucrainei”.

Mesajul lui Nicușor Dan după întâlnire

„Astăzi, în cadrul unei noi videoconferințe a Coaliției de Voință, am discutat despre modul în care ne putem coordona eforturile în sprijinul Ucrainei, înaintea viitoarelor negocieri.

Cu toții am fost de acord că unitatea și coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forță în fața comportamentului agresiv continuu al Rusiei.

Oprirea atacurilor asupra civililor și asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace. Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați?

Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni, până când pacea va fi realizată.

Ucraina are nevoie de sprijinul nostru. Nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina. Acesta este dreptul legitim al Ucrainei.

Consolidarea Ucrainei înseamnă consolidarea securității Europei și a regiunii noastre.

În cadrul Coaliției, ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de Statele Unite și de partenerii noștri europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate – esențiale în acest proces de pace. Istoria ne-a arătat că Rusia nu își respectă propriile angajamente.

Ca vecini ai Ucrainei, contribuția noastră la aceste garanții de securitate înseamnă o investiție directă în propria noastră securitate”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Liderii europeni iau cu asalt Casa Albă

Înainte să plece spre Washington, președintele ucrainean a participat la o reuniune virtuală a așa-numitei Coaliții de voință a țărilor care sprijină Ucraina. Și președintele româniei, Nicușor Dan, a luat parte la video-conferință.

”Avem nevoie de garanții de securitate care să funcționeze, în cadrul oricărui acord de pace" - a cerut liderul de la Kiev. Iar emisarul special al lui Donald Trump a spus că Vadimir Putin a accceptat garanții robuste de securitate pentru Ucraina.

Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Bruxelles.

Volodimir Zelenski: ”Putin are multe solicitări, nici nu le cunoaștem pe toate, și ne-ar trebui mult timp să le parcurgem. Nici nu putem face asta sub presiunea armelor. Avem nevoie de negocieri reale care să pornească de la actuala linie a frontului. Constituția Ucrainei face imposibilă cedarea teritoriilor sau schimburile de teritorii”.

